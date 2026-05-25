Santos já atingiu "meta Neymar", mas ainda tem duas missões pré-Copa do Mundo estabelecidas por Cuca

O Santos inicia uma semana decisiva antes da paralisação para a Copa do Mundo com duas metas ainda em aberto no planejamento traçado por Cuca para o primeiro semestre. Das quatro missões estabelecidas pelo treinador, duas já foram cumpridas: a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil e a convocação de Neymar para disputar o Mundial.

A presença do camisa 10 na lista da seleção foi tratada internamente como um objetivo importante pelo impacto técnico, esportivo e simbólico para o clube. Já a classificação na Copa do Brasil representou um alívio em meio à temporada turbulenta vivida pelo Peixe.

Agora, o Santos concentra forças em duas últimas missões antes da pausa: garantir sobrevida na Sul-Americana e evitar terminar a primeira parte do Campeonato Brasileiro dentro da zona de rebaixamento.