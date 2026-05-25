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Palmeiras v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Santos já atingiu "meta Neymar", mas ainda tem duas missões pré-Copa do Mundo estabelecidas por Cuca

Santos
Neymar
Cuca

Classificação na Copa do Brasil e convocação de Neymar para o Mundial já foram alcançadas; agora, Peixe busca vaga na Sul-Americana e saída do Z4 no Brasileirão

O Santos inicia uma semana decisiva antes da paralisação para a Copa do Mundo com duas metas ainda em aberto no planejamento traçado por Cuca para o primeiro semestre. Das quatro missões estabelecidas pelo treinador, duas já foram cumpridas: a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil e a convocação de Neymar para disputar o Mundial.

A presença do camisa 10 na lista da seleção foi tratada internamente como um objetivo importante pelo impacto técnico, esportivo e simbólico para o clube. Já a classificação na Copa do Brasil representou um alívio em meio à temporada turbulenta vivida pelo Peixe.

Agora, o Santos concentra forças em duas últimas missões antes da pausa: garantir sobrevida na Sul-Americana e evitar terminar a primeira parte do Campeonato Brasileiro dentro da zona de rebaixamento.

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  • Santos v San Lorenzo - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Cuca revela planejamento traçado para o primeiro semestre

    Após a derrota para o Grêmio pelo Brasileirão, Cuca detalhou os objetivos definidos para o Santos nesta primeira etapa da temporada. Segundo o treinador, o clube estabeleceu quatro metas prioritárias antes da parada para a Copa do Mundo.

    Duas delas já foram alcançadas. Além da vaga na Copa do Brasil, o treinador destacou como conquista importante a convocação de Neymar para o Mundial.

    "Nós tínhamos algumas missões e vamos ver se a gente cumpre. Nós tínhamos a missão de classificar na Copa do Brasil e classificamos. Temos a missão de classificar na Sul-Americana. Dependemos de uma vitória praticamente na terça-feira. Temos a missão de não estar na zona vermelha quando acabar essa primeira etapa. Vamos torcer por isso. E tínhamos a missão de ter o Neymar na seleção e conseguimos fazer".

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  • Santos v San Lorenzo - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Sul-Americana vira primeira decisão da semana

    A primeira das duas missões restantes acontece já nesta terça-feira (26). O Santos recebe o Deportivo Cuenca, do Equador, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

    Mesmo ocupando a lanterna do grupo, o Peixe ainda depende apenas de si para avançar aos playoffs da competição continental. Uma vitória pode garantir a segunda colocação da chave e manter viva a campanha internacional na temporada.

    A liderança do grupo D, porém, já está fora do alcance santista. San Lorenzo e Recoleta se enfrentam na rodada final e um dos dois clubes obrigatoriamente chegará, no mínimo, aos oito pontos, pontuação inalcançável para o Santos.

    Ainda assim, a classificação aos playoffs é vista como fundamental para dar estabilidade ao trabalho de Cuca e diminuir a pressão sobre o elenco antes da pausa no calendário.

  • Santos v San Lorenzo - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Permanência fora do Z4 é prioridade no Brasileirão

    O segundo grande objetivo estabelecido por Cuca envolve o Campeonato Brasileiro. O Santos quer evitar encerrar a primeira metade da temporada dentro da zona de rebaixamento.

    O último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo será justamente decisivo para essa missão. No próximo sábado (30), o Peixe recebe o Vitória, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.

    A equipe precisa vencer para seguir com chances de deixar o Z4 antes da interrupção da competição. Além do próprio resultado, porém, o Santos dependerá de uma combinação de resultados envolvendo concorrentes diretos.

    O clube torce por um tropeço do Vasco diante do Atlético-MG. Em caso de empate dos cariocas, os santistas ainda precisariam levar vantagem nos critérios de desempate.

    Outra possibilidade envolve o confronto entre Grêmio e Corinthians. Um vencedor na partida ajudaria o Santos, desde que o time paulista consiga também superar os rivais nos critérios estabelecidos pela tabela.

    Existe ainda uma terceira alternativa: derrota do Internacional para o Red Bull Bragantino. Neste cenário, porém, o Peixe precisaria tirar uma diferença considerável no saldo de gols, já que possui quatro gols negativos contra um saldo positivo dos gaúchos.

  • Santos v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Neymar simboliza ponto positivo em meio à turbulência

    Em uma temporada marcada por instabilidade, a convocação de Neymar acabou se transformando em um dos principais pontos positivos celebrados internamente pelo Santos.

    Além da importância esportiva, o retorno do atacante à seleção representa também um fortalecimento da imagem do clube no cenário internacional. O camisa 10 segue sendo tratado como peça central do projeto esportivo santista e sua presença na Copa do Mundo é vista como uma validação do trabalho realizado no clube.

    Ao mesmo tempo, o Santos sabe que os resultados coletivos seguem sendo determinantes para o ambiente político e esportivo da temporada. Por isso, os próximos jogos ganham peso de decisão para evitar que o primeiro semestre termine sob forte pressão.

  • FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-RECOLETAAFP

    Semana pode definir clima do Santos para sequência do ano

    Os confrontos contra Deportivo Cuenca e Vitória podem mudar completamente o cenário do Santos antes da pausa para a Copa do Mundo.

    Uma classificação na Sul-Americana e a saída da zona de rebaixamento dariam mais tranquilidade para Cuca trabalhar durante a intertemporada. Por outro lado, uma eliminação continental e a permanência no Z4 aumentariam a pressão sobre elenco, comissão técnica e diretoria.

    Depois de já cumprir metade das metas traçadas para o semestre, o Santos agora tenta transformar a última semana antes da parada em um ponto de virada para o restante da temporada.

Copa Sul-Americana
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