Por que a saída de Jurgen Klopp é um desastre para o Liverpool

Não há outra palavra que possa descrever a sensação do torcedor dos Reds com a decisão do técnico de encerrar sua passagem pelo clube em alguns meses

Jürgen Klopp definiu: deixará o cargo de treinador do Liverpool ao final desta temporada. "Eu posso entender que seja um choque para muitas pessoas neste momento", disse, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (26). E isso é um baita eufemismo. O anúncio egou todo o mundo do futebol de surpresa. Ninguém esperava por isso. Não agora, especialmente com a reconstrução do Liverpool indo melhor do que qualquer um poderia imaginar. Apesar de reformular todo o meio-campo no mei do ano passado, o Liverpool lidera a Premier League e ainda está na disputa da Liga Europa, da Carabao Cup e da FA Cup. Klopp diz que está "ficando sem energia", e isso é compreensível, dada a quantidade de energia investida desde que assumiu o clube, em 2015.

Mais artigos abaixo