Quem vai ser o próximo técnico do Cruzeiro após a demissão de Nicolás Larcamón?

Mineiros estão à procura de treinador no mercado da bola, e a maior possibilidade é a contratação de um estrangeiro para o cargo

O Cruzeiro optou pela demissão de Nicolás Larcamón no início da tarde desta segunda-feira (8). A saída do argentino ocorre depois da derrota para o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. O nome predileto para o cargo é de Luís Zubeldía, de 43 anos, como soube a GOAL.

Já houve um contato inicial do Cruzeiro com o estafe de Luís Zubeldía. As conversas ainda são incipientes, e as partes tentam ajustar detalhes da rotina e do planejamento para chegarem a um acordo no futuro. A discussão sobre o tema demanda um tempo maior.

O interesse no técnico argentino, que foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Fortaleza no ano passado, foi inicialmente publicado pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem.

