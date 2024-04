Cruzeiro discute possível saída de Nico Larcamón e avalia substituto

Derrota no Campeonato Mineiro para o Atlético-MG e eliminação para o Sousa-PB fizeram técnico argentino perder o prestígio na Toca da Raposa II

O Cruzeiro reavalia a situação de Nicolás Larcamón após a derrota para o Atlético-MG, na final do Campeonato Mineiro. Embora o argentino tenha contrato até 31 de dezembro de 2025, há a possibilidade de quebra do vínculo antes do início do Brasileirão, como soube a GOAL.

Uma reunião nesta segunda-feira (8) deve sacramentar o futuro do comandante estrangeiro. Os diretores vão se encontrar para discutir a situação — Paulo André, Pedro Martins e os demais integrantes do departamento de futebol vão conversar sobre o caso.

Há decepção com o momento do Cruzeiro em 2024. O time foi eliminado pelo modesto Sousa-PB na primeira fase da Copa do Brasil e perdeu de virada para o arquirrival Atlético-MG na decisão do Estadual.

