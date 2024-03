A primeira missão de Dorival Júnior na seleção brasileira é sair do limbo

É correto dizer que 2023 foi o pior ano pós-Copa do Mundo para a seleção; é hora de começar um novo capítulo após o caos

Começa a era Dorival Júnior na seleção brasileira. Depois de um ano com técnicos interinos, finalmente a equipe masculina da CBF possui um comandante de fato para tocar o time. A estreia de Dorival será em amistoso contra a Inglaterra, e logo na sequência vem a Espanha. Uma oportunidade para enfim fazer a camisa canarinho (tenha você detestado ou não a sua nova versão) se levantar e voltar a andar com dignidade.

A maior tragédia esportiva da história da seleção brasileira, considerando apenas o que está relacionado ao campo-e-bola-e-resultado, é a derrota para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950. A maior vergonha esportiva da história da seleção brasileira, dentro dos mesmos critérios, é o 7 a 1 contra a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Coincidentemente, Mundiais realizados no Brasil.

Mais artigos abaixo