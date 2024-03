Estreia de Dorival Júnior, primeiro gol de Endrick na seleção e bons sinais: Brasil enfim vira a página para mirar em 2026

Depois do limbo de 2023, vitória sobre a Inglaterra, em Wembley, finalmente passa a impressão de um novo capítulo sendo escrito

O grande compromisso da seleção brasileira em 2024 é a Copa América. Importante, claro, mas sejamos sinceros: para a pentacampeã mundial, o que interessa mesmo, a baliza de comparação de grandeza, será sempre a Copa do Mundo.

É por isso que após a eliminação para a Croácia, no Mundial de 2022, os olhos já se voltaram para 2026. Ou deveriam se voltar. Mas todo o caos da CBF ao longo de 2023 impediu o Brasil de virar a página para iniciar efetivamente o seu ciclo de renovação do sonho do Hexa.

Após um ano no limbo, de mais derrotas que vitórias e comandada apenas por técnicos interinos, a seleção brasileira enfim deu motivos para seus torcedores sorrirem: a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley, marcou a estreia de Dorival Júnior como técnico e o primeiro gol de Endrick com a equipe nacional.