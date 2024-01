Quando começa a Copa do Brasil 2024?

Veja as datas importantes da competição mais democrátiaca do futebol brasileiro

O campeonato, que tem inicio previsto para o dia 21 de fevereiro, contará com 92 equipes. Entre elas, 12 estarão classificadas diretamente para a terceira fase.

Na etapa inicial da competição, os confrontos serão disputados em jogo único, em que a equipe visitante tem a vantagem do empate para seguir na competição. Já na segunda fase, as partidas seguem sendo em partida única, entretanto, em caso de igualdade no placar, a vaga será decidida nos pênaltis.

A seguir, a GOAL te conta mais detalhes sobre a edição 2024 da competição.