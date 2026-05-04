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Mohamed Saeed

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Presidente da Inter confirma interesse do Barcelona na contratação de Alessandro Bastoni

A. Bastoni
Barcelona
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La Liga

O presidente do Inter, Beppe Marotta, reconheceu abertamente que o Barcelona está de olho no zagueiro Alessandro Bastoni com vistas à janela de transferências do verão. Embora o dirigente nerazzurri tenha admitido o interesse do gigante da La Liga, ele se manteve firme ao afirmar que o zagueiro central está, no momento, satisfeito no San Siro.

  • Marotta admite interesse do Barcelona

    O presidente do Inter deu uma importante atualização sobre o futuro de Bastoni, confirmando que o Barcelona está de olho no talentoso jogador da seleção italiana.

    Em entrevista à Rádio Anch'Io Sport, Marotta foi surpreendentemente transparente sobre a ligação entre o Blaugrana e um dos ativos mais valiosos da Inter.

    “Ele é um grande talento. Teve azar em alguns momentos. Todos estavam de olho nele. Cometeu aquele erro ingênuo contra a Juventus com a simulação, foi o primeiro a admitir, mas nós o protegemos. Ele é um grande campeão”, afirmou Marotta.

    Ele acrescentou: “Não vou negar que há interesse do Barcelona, mas nada concreto ainda. Um jogador sai se expressar o desejo de ir. Neste momento, ele está feliz por estar conosco e nós estamos felizes com ele.”


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  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    A reconstrução da defesa do Barcelona

    A notícia surge num momento em que Hansi Flick continua buscando maneiras de reforçar uma defesa que tem carecido de autoridade consistente nesta temporada.

    Relatos sugerem que o clube catalão vê Bastoni como o candidato perfeito para preencher a vaga de zagueiro central canhoto, especialmente com a incerteza em torno do futuro dos atuais defensores no Spotify Camp Nou.

    Apesar da insistência de Marotta de que nenhuma oferta concreta chegou, o reconhecimento do interesse alimentará especulações de que uma transferência no verão está nos planos.

    O Inter tem enfrentado dificuldades financeiras nas últimas temporadas e, embora tenha acabado de conquistar seu terceiro Scudetto em cinco anos, a perspectiva de uma quantia vultosa pela transferência pode ser difícil de ignorar caso o Barcelona formalize sua proposta.

  • Preservando a essência italiana

    Além do futuro individual de Bastoni, Marotta também se mostrou otimista em relação ao projeto de longo prazo do Inter, especialmente no que diz respeito à identidade do elenco.

    Ele enfatizou a importância de manter uma forte presença nacional dentro da equipe, enquanto se preparam para defender o título da Série A na próxima temporada.

    “A Itália produz talentos. Queremos construir um núcleo sólido de italianos; alguns estão ficando mais velhos, então é certo adicionar mais. Para o Scudetto, você precisa de um núcleo que entenda o futebol italiano”, explicou Marotta.

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    As ambições europeias permanecem

    Embora o sucesso nacional tenha voltado ao San Siro, Marotta deixou claro que a Liga dos Campeões continua sendo a última fronteira para a sua gestão no Inter. Tendo conquistado tanto no cenário nacional, o presidente confessou que o título europeu é o único troféu que ele ainda busca, após várias tentativas frustradas.

    “Cheguei a quatro finais e, infelizmente, perdi todas elas”, admitiu Marotta. “É algo que ainda quero conquistar, mas no ano que vem vamos tentar melhorar nessa competição.”

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