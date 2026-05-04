Presidente da Inter confirma interesse do Barcelona na contratação de Alessandro Bastoni

O presidente do Inter deu uma importante atualização sobre o futuro de Bastoni, confirmando que o Barcelona está de olho no talentoso jogador da seleção italiana.

Em entrevista à Rádio Anch'Io Sport, Marotta foi surpreendentemente transparente sobre a ligação entre o Blaugrana e um dos ativos mais valiosos da Inter.

“Ele é um grande talento. Teve azar em alguns momentos. Todos estavam de olho nele. Cometeu aquele erro ingênuo contra a Juventus com a simulação, foi o primeiro a admitir, mas nós o protegemos. Ele é um grande campeão”, afirmou Marotta.

Ele acrescentou: “Não vou negar que há interesse do Barcelona, mas nada concreto ainda. Um jogador sai se expressar o desejo de ir. Neste momento, ele está feliz por estar conosco e nós estamos felizes com ele.”



