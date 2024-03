Por que Vinícius Júnior é o jogador mais importante na atualidade

Apesar de ter sido alvo de ataques incessantes e doentios em Espanha, o ponta do Real Madrid e do Brasil lidera a luta do futebol contra o racismo

Em maio de 2023, Gareth Southgate foi perguntado sobre o ataque racial ao qual Vinícius Jr foi submetido durante o confronto de La Liga entre Real Madrid e Valência, no Mestalla. "Se alguém sugerir que não temos um problema na sociedade com o racismo, bem, aqui está outro exemplo do que estamos enfrentando", disse o técnico da Inglaterra aos repórteres. "E mais exemplos de pessoas que estão ignorando o problema, francamente. "É uma situação repugnante. Mas acredito que seja tão ruim que vai forçar mudanças. Estou esperando que algo positivo resulte disso." O positivo é Vinicius, um talento extraordinário de 23 anos, mas com uma resiliência ainda mais notável, que chega a Wembley para o amistoso internacional de sábado contra a Inglaterra de Southgate como o rosto da luta do futebol contra o racismo. Mais artigos abaixo Simplificando: não há jogador mais importante no futebol atualmente.