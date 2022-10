Vinícius Júnior no Real Madrid: quantos gols, assistências e títulos?

O brasileiro, autor do gol do título da Champions 2021/22, já completou mais de 150 partidas como jogador dos Merengues

No Real Madrid desde julho de 2018, Vinicius Júnior vai colecionando bons momentos no desafio de se estabilizar como um dos principais jogadores do Real Madrid. Sob o comando de Carlo Ancelotti, após ser treinado por Zinedine Zidane por dois anos, o brasileiro quer seguir mostrando o seu valor com a camisa merengue, buscando cada vez mais espaço entre os melhores jogadores do mundo.

Ter marcado o gol do título na final da Champions League de 2021/22 ajudou muito para sacramentar uma ótima temporada 2021/22. E a campanha atual, 2022/23, segue mostrando Vini com um futebol decisivo e de nível mundial. A GOAL fez um levantamento dos números de Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid. Confira!

Última atualização em 2 de outubro de 2022 às 17h24 (de Brasília)

Quantos gols Vinícius Júnior já fez pelo Real Madrid?

O atacante já anotou 43 gols em 180 partidas pelo time principal do Real Madrid - além disso, foram mais quatro gols em cinco jogos pelo Castilla, time B do clube merengue. Contra o Levante, no final da temporada 2021/22, marcou seu primeiro hat-trick.

No entanto, o gol mais especial e momento mais marcante, sem dúvidas, foi o que ele marcou na grande final da Champions League, que deu ao Real seu 14º título da principal competição de clubes da Europa.

Quantas assistências Vinícius Júnior tem pelo Real Madrid?

São 34 assistências do brasileiro nas 180 partidas pelo time merengue.

Quantos títulos Vinícius Júnior já conquistou com o Real Madrid?

Em sua quarta temporada no Real Madrid, Vinícius Júnior conquistou seis títulos: um Mundial de Clubes da FIFA, em 2018, duas Supercopas da Espanha 2019/20 e 2021/22, dois Campeonatos Espanhóis 2019/20 e 2021/22 e a Uefa Champions League 2021/22.