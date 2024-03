Ronaldo, Vinícius Junior, Rodrygo e mais: os brasileiros com mais gols pelo Real Madrid

Com Ronaldo, Kaká e Vini Jr na lista, veja quem são os brasileiros mais goleadores do clube merengue

De craques do passado a realidades do presente, o Real Madrid coleciona jogadores brasileiros que marcaram o nome na sua história. O time espanhol tem contratado os maiores destaques do Brasil desde o final do século passado e muitos tiveram contribuições importantes para a história do maior clube do mundo.

Hoje, a equipe reúne três brasileiros simultaneamente em seu elenco: Vini Jr, Rodygo e Éder Militão. Além deles, o Santiago Bernabéu já está preparado para receber Endrick, que promete muitos gols para a torcida merengue. Pensando nisso, a GOAL te mostra os brasileiros com mais gols na história dos madridistas.