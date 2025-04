Perto de ser o maior, mas ainda longe: Vinícius Júnior e seu protagonismo como brasileiro do Real Madrid

O atual camisa 7 dos merengues está a um gol de se isolar como maior artilheiro brasileiro da história do clube

O Real Madrid já contratou mais 30 jogadores brasileiros em toda a sua história – parceria que, aliás, completa 90 anos agora em 2025. Uns deram muito certo, outros decepcionaram. Faz parte e é assim em qualquer lugar.

Uma curiosidade em relação aos brasileiros do Real Madrid é o baixo número daqueles que, durante algum período considerável, poderiam se considerar o protagonista do time, “o cara”. Portanto, celebremos os tempos atuais em que vemos Vinícius Júnior bailando entre dribles, títulos e gols com a camisa merengue.

Mais artigos abaixo

Vinícius se encaminha para ser o maior artilheiro brasileiro da história madridista. Contra o Valencia, na derrota por 2 a 1 em jogo válido pelo Campeonato Espanhol de 2024/25, o camisa 7 balançou as redes e chegou a 104 tentos, empatando com Ronaldo Fenômeno. Vini poderia até mesmo ter ultrapassado R9, se não tivesse desperdiçado um pênalti antes.