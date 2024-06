Os jogadores com mais títulos na história do Real Madrid

Dentre os brasileiros, Marcelo é o que mais soma taças pelos merengues; Luka Modric e Nacho ocupam o topo da lista

Se há um clube de futebol que é sinônimo de grandes títulos conquistados, é o Real Madrid. É uma superpotência mundial. O recordista de títulos de Champions League, cuja história se confunde com a própria competição europeia.

Quer ver jogos da Liga dos Campeões ao vivo? Clique aqui para acessar

Dentre os brasileiros, o grande destaque é Marcelo. Mas temos outros nomes bem conhecidos, como Luka Modric, Toni Kroos e tantos outros. Confira, na lista abaixo, quais são os jogadores com mais títulos conquistados pelo Real Madrid.

Mais artigos abaixo

Miguel Porlan Chendo (1983-1998): 19 títulos

Real Madrid

O ex-jogador conquistou sete títulos do Campeonato Espanhol, uma Champions League, duas Copas do Rei, duas Copas da UEFA, cinco Supercopas da Espanha e uma Copa Íbero-Americana.

Iker Casillas (1999-2015): 19 títulos

Getty

O ex-capitão do Real Madrid, e possivelmente o melhor goleiro da história do clube, conquistou cinco Campeonatos Espanhóis, três Champions Leagues, duas Copas Intercontinentais, um Mundial de Clubes, duas Copas do Rei, quatro Supercopas da Espanha e duas Supercopas da Europa.

José Antonio Camacho (1973-1989): 19 títulos

Getty

O valente lateral-esquerdo é um dos ícones do Real Madrid, e celebrou nove títulos do Campeonato Espanhol, duas Copas da UEFA, cinco Copas do Rei, uma Copa da Liga e duas Supercopas da Espanha.

Toni Kroos (2014-2024): 22 títulos

(C)Getty Images

Ao longo de uma década, o meio-campista alemão conseguiu se colocar como um dos grande de sua posição em toda a história. E o Real Madrid se aproveitou muito bem disto. Desde a chegada de Toni Kroos ao Bernabéu, foram 22 títulos: cinco taças de Champions League, quatro Campeonatos Espanhois, uma Copa do Rei, cinco Mundiais de Clubes, três Supercopas da UEFA e quatro Supercopas da Espanha.

Manolo Sanchís (1984-2001): 22 títulos

Real Madrid

O defensor tinha medo de não erguer nenhuma Copa dos Campeões da Europa/Champions League, como seu pai, mas acabou por superá-lo ao vencer duas Champions, oito Campeonatos Espanhóis, uma Copa Intercontinental, duas Copas da UEFA, duas Copas, cinco Supercopas da Espanha, uma Copa da Liga e uma Copa Ibero-Americana.

Sérgio Ramos (2005-2021): 22 títulos

Getty Images

O herói da Décima, liderou, juntamente com Cristiano Ronaldo, o ciclo das quatro Champions Legaue em cinco anos e conquistou ainda cinco Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, quatro Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Espanha e três Supercopas da Europa.

Paco Gento (1953-1971): 23 títulos

Real Madrid

O Rei da Copa da Europa conquistou o títulos seis vezes, além de mais 12 Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, uma Copa Intercontinental e duas Copas Latinas.

Karim Benzema (2009 até 2023): 24 títulos

Getty Images

O atacante francês, que passou a maior parte de sua carreira no Real Madrid, ganhou cinco Champions Leagues, quatro Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rei, cinco Mundiais de Clubes, três Supercopas da Espanha e três Supercopas da UEFA.

Dani Carvajal (2013 até hoje): 24 títulos

Getty Images

O lateral soma seis Champions Leagues, quatro Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, cinco Mundiais de Clubes, três Supercopas da Espanha e quatro Supercopas da UEFA.

Marcelo (2006-2022): 25 títulos

Getty

O brasileiro, que encerrou o seu ciclo com a camisa do Real, é um dos jogadores com mais títulos na história da equipe: são cinco Champions, cinco Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, cinco Supercopas da Espanha, quatro Mudiais de Clubes e três Supercopas da Europa.

Nacho Fernández (2011 até hoje): 26 títulos

Real Madrid

O defensor soma seis Champions Leagues, cinco Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Espanha e quatro Supercopas da UEFA.

Luka Modric (2012 até hoje): 26 títulos

(C)Getty Images

O croata, além da Bola de Ouro que levantou enquanto defendia a camisa merengue, conquistou ainda seis Champions Leagues, três Campeoatos Espanhóis, uma Copa do Rei, quatro Supercopas da Espanha, quatro Mundiais de Clubes e três Supercopas da Europa.