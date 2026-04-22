Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Pep Guardiola rebate as críticas do ícone do Manchester United

P. Guardiola
W. Rooney
Manchester City
Arsenal
Premier League

Pep Guardiola rebateu Wayne Rooney depois que o ex-atacante questionou a comemoração do Manchester City após a vitória sobre o Arsenal. O técnico do City defendeu o direito de seus jogadores de aproveitar o momento após a partida.

Segundo Rooney, a comemoração da equipe do City foi “exagerada” e demonstrou pouca consideração pelo adversário. O ex-atacante do Manchester United sugeriu que essas cenas exuberantes não condizem com um clube que deveria estar acostumado a conquistar grandes títulos.

Guardiola rebateu na coletiva de imprensa após os comentários de Rooney. O espanhol classificou a crítica simplesmente como “absurda”. O técnico enfatizou que cada título exige um enorme sacrifício e que seus jogadores têm todo o direito de compartilhar essa alegria com os torcedores.

O técnico do City explicou que a vitória sobre o Arsenal foi ainda mais especial devido à intensa disputa pelo título. “Por que não comemorar essa vitória? Desde que haja respeito pelos adversários, comemore-se como quiser. Eu sempre digo aos meus jogadores: vão até os torcedores após cada partida e aproveitem o momento.”

O City está focado agora em uma partida no meio da semana contra o Burnley. Guardiola espera que sua equipe consiga levar a mesma energia para o jogo em Turf Moor, embora tenha que passar sem o importante meio-campista Rodri. O meio-campista espanhol vai perder a partida devido a uma lesão na virilha que sofreu durante o jogo contra o Arsenal.

O Manchester City está três pontos atrás do Arsenal, mas, com um jogo a menos, tem o destino na luta pela liderança totalmente nas próprias mãos.


Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Newcastle crest
Newcastle
NEW