Pep Guardiola rebate as críticas do ícone do Manchester United

Pep Guardiola rebateu Wayne Rooney depois que o ex-atacante questionou a comemoração do Manchester City após a vitória sobre o Arsenal. O técnico do City defendeu o direito de seus jogadores de aproveitar o momento após a partida.

Segundo Rooney, a comemoração da equipe do City foi “exagerada” e demonstrou pouca consideração pelo adversário. O ex-atacante do Manchester United sugeriu que essas cenas exuberantes não condizem com um clube que deveria estar acostumado a conquistar grandes títulos.

Guardiola rebateu na coletiva de imprensa após os comentários de Rooney. O espanhol classificou a crítica simplesmente como “absurda”. O técnico enfatizou que cada título exige um enorme sacrifício e que seus jogadores têm todo o direito de compartilhar essa alegria com os torcedores.

O técnico do City explicou que a vitória sobre o Arsenal foi ainda mais especial devido à intensa disputa pelo título. “Por que não comemorar essa vitória? Desde que haja respeito pelos adversários, comemore-se como quiser. Eu sempre digo aos meus jogadores: vão até os torcedores após cada partida e aproveitem o momento.”

O City está focado agora em uma partida no meio da semana contra o Burnley. Guardiola espera que sua equipe consiga levar a mesma energia para o jogo em Turf Moor, embora tenha que passar sem o importante meio-campista Rodri. O meio-campista espanhol vai perder a partida devido a uma lesão na virilha que sofreu durante o jogo contra o Arsenal.

O Manchester City está três pontos atrás do Arsenal, mas, com um jogo a menos, tem o destino na luta pela liderança totalmente nas próprias mãos.



