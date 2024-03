Onde assistir a RB Bragantino x Inter de Limeira ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (17), no Estádio Nabi Abi Chedid; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Inter de Limeira se enfrentam neste domingo (17), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após ser eliminado da Pré-Libertadores pelo Botafogo, o RB Bragantino volta suas atenções para a disputa do Paulistão. A equipe conquistou a classificação para o mata-mata após terminar na liderança do Grupo C, somando 21 pontos. Até o momento, foram registradas seis vitórias, três empates e três derrotas.

Do outro lado, a Inter de Limeira terminou na vice-liderança do Grupo C, com 17 pontos, três a mais que o terceiro colocado Corinthians. Em 12 jogos disputados no estadual, foram cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 47%.

