Quartas de final do Campeonato Paulista 2024: jogos, quando é, onde assistir, horários e mais

Torneio caminha para os jogos decisivos da primeira fase, mas os primeiros classificados já vão sendo conhecidos; confira

À medida que a fase de grupos do Campeonato Paulista 2024 chega ao fim, os primeiros times vão confirmando vaga para a disputa das quartas de final da competição, aquela que abre a etapa de mata-mata. Palmeiras, no Grupo B, e Santos, no Grupo A, são os primeiros times classificados para esta fase da competição, que acontece no fim de semana do dia 17 de março.

Ao todo, apenas oito times avançam para a disputa das quartas de final. Os dois melhores de cada grupo. Abaixo, a GOAL destaca tudo o que você precisa saber sobre o mata-mata do Paulistão 2024.

