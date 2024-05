Onde assistir a Fortaleza x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui para acessar

Após empatar em 1 a 1 com o RB Bragantino no Brasileirão, o Fortaleza volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. O Leão do Pici assegurou a sua passagem para a terceira fase ao eliminar o Fluminense-PI com uma vitória por 3 a 0 e o Retrô nos pênaltis por 3 a 2.

Do outro lado, o Vasco chega pressionado após a dura goleada sofrida para o Criciúma por 4 a 0 no Brasileirão. Sem técnico, após a demissão de Ramón Díaz, a equipe será comandada pelo interino Rafael Paiva. Na Copa do Brasil, a equipe carioca eliminou o Marcílio Dias por 3 a 1 na primeira fase e o Água Santa nos pênaltis por 4 a 1 na segunda fase..

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!