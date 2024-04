Onde assistir a Japão x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da disputa pelo 3º lugar da SheBelieves Cup

Seleções disputam terceiro lugar da Shebelieves Cup, nesta terça-feira (09), nos EUA; veja como acompanhar e outras informações do jogo

Japão e Brasil se enfrentam na tarde desta terça-feira (9), às 17h (de Brasília), no Lower.com Field, em Ohio, na disputa pelo terceiro lugar da SheBelieves Cup. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no Youtube, e pela TV Brasil, na TV aberta. (veja a programação na íntegra clicando aqui)

Após a derrota, por 2 a 1, nas semifinais para a seleção anfitriã dos Estados Unidos, a seleção japonesa enfrenta o Brasil na disputa pelo terceiro lugar do torneio, que conta somente com semifinais e final. As japonesas abriram o placar no primeiro minuto de jogo disputado no Marcedes-Beinz Stadium, com Kiko Seike, mas sofreram o empate aos 21' e a virada, de pênalti, aos 71'.

Do outro lado, o Brasil segue a preparação para os Jogos Olímpicos de 2024, tendo amargado uma eliminação nas pênalidades para o Canadá. A Seleção ficou no 1 a 1 no tempo normal e, na disputa por pênaltis, Marta e Antonia desperdiçaram suas chances. Agora, a Canarinho terá a oportunidade de encarar as japonesas antes das Olimpíadas de Paris, já que as duas seleções estão no Grupo C da competição e disputarão lugar entre as duas posições mais altas da tabela para garantirem classificação para as quartas de final.