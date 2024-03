Chaveamento do futebol feminino nas Olimpíadas de 2024: os cruzamentos das seleções até a final

Brasil encara "grupo da morte" com Espanha, atual campeã mundial, em busca do inédito ouro olímpico; saiba tudo sobre o futebol feminino na Olimpíada

A França se prepara para a sinfonia do futebol nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Dois dias antes da grande abertura, em 24 de julho, a bola rolará em sete cidades francesas, dando início à magia do futebol nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A vibração das torcidas ecoará em estádios lendários, como o Parque dos Príncipes, em Paris e o Stade Geoffroy-Chichard em Saint-Étienne, que agora se entrelaçam com a história olímpica.

Pela primeira vez, a final feminina coroará suas campeãs após a disputa masculina, no dia 10 de agosto. Uma apoteose que promete celebrar a força e a beleza do futebol feminino, em um momento histórico para a modalidade.

Doze seleções femininas entram em campo prontas para compor uma obra-prima de emoções e marcar época. A França, como anfitriã, já tem seu lugar garantido no palco, enquanto o Brasil, com a maestria conquistada na Copa América Feminina de 2022, também está pronto para brilhar.

Com duas pratas olímpicas, conquistadas em Atenas e Pequim, O Brasil embarca para Paris em busca do primeiro lugar no pódio jamais conquistado.

A seguir, a GOAL informa tudo o que você precisa saber sobre cada etapa do futebol feminino nas Olímpiadas de Paris 2024.