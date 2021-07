Quando é o próximo jogo da seleção brasileira feminina olímpica?

O próximos compromissos já são válidos pelas Olimpíadas de Tóquio, quando a seleção de Pia Sundhage vai em busca da primeira medalha de ouro

Após um ano de 2020 com pouca atividade, a seleção brasileira feminina de Pia Sundhage encerrou a preparação para as Olímpiadas de Tóquio. A estreia foi bem positiva, com uma vitória por 5 a 0 sobre a China. E agora o foco é para conquistar a medalha de ouro no maior evento esportivo do mundo.

Em 2021, Marta e companhia tiveram a oportunidade de jogar a SheBelieves Cup, torneio anual disputado nos Estados Unidos, que aconteceu entre os dias 18 e 24 de fevereiro, contra a seleção americana, Argentina e Canadá.

A treinadora sueca pôde também convocar a seleção para uma série de sessões de treinos, para que as atletas pudessem se conhecer melhor e pegar mais entrosamento umas com as outras.

Nos dois últimos amistosos antes dos Jogos Olímpicos, a seleção enfrentou a Rússia, que não estará em agosto no Japão, e venceu com certa facilidade: 3 a 0. E em mais um encontro com o Canadá, na próxima segunda-feira, 14 de junho, emaptou em 0 a 0.

Depois disso, o foco foi total para as Olimpíadas e na preparação final para a disputa.

Confira as principais informações sobre a seleção!

Convocadas

A técnica Pia Sundhage havia convocado 18 jogadores e mais quatro suplentes para a disputa dos Jogos Olímpicos, mas uma mudança nas regras da competição permitiram a inclusão das suplentes na seleção que vai em busca do ouro. As 22 convocadas foram:

GOLEIRAS

Bárbara (Avaí/Kindermann)

Letícia Izidoro (Benfica-POR)

Aline Reis (Granadilla Tenerife-ESP)

DEFENSORAS

Poliana (Corinthians)

Bruna Benites (Internacional)

Rafaelle (Palmeiras)

Erika (Corinthians)

Tamires (Corinthians)

Jucinara (Levante-ESP)

Letícia Santos (Eintracht Frankfurt-ALE)

MEIAS

Formiga (São Paulo)

Andressinha (Corinthians)

Júlia Bianchi (Palmeiras)

Marta (Orlando Pride-EUA)

Duda (São Paulo)

Debinha (North Carolina Courage-EUA)

Angelina (OL Reign-EUA). Substituiu Adriana, do Corinthians, cortada por lesão.

Andressa Alves (Roma-ITA)

ATACANTES

Ludmila (Atlético de Madrid-ESP)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Geyse (Madrid CFF)

Giovana Queiroz (Barcelona-ESP)

Quando seleção feminina vai jogar?

A próxima partida da seleção brasileira feminina é um compromisso válido pela primeira fase dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Veja o calendários do time de Pia Sundhage nas Olimpíadas de 2020:

Brasil x Holanda - sábado, 24 de julho, às 8h (de Brasília)

Brasil x Zâmbia - terça, 27 de julho, às 8h30 (de Brasília)

Onde assistir ao jogo da seleção feminina?

Tanto o Grupo Globo (Rede Globo, em TV aberta, e SporTV, na TV fechada), quanto a Band Sports, também canal fechado, têm os direitos de transmissão da Olimpíadas de Tóquio 2020.