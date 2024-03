Fase de grupos do futebol feminino nas Olimpíadas 2024: classificação, jogos, resultados e mais

O Brasil entra nos Jogos de Paris com o sonho de uma medalha de ouro inédita para as meninas

A fase de grupos do futebol feminino nas Olimpíadas de 2024 já está definida, com 12 seleções distribuídas em três grupos distintos. Entre as equipes participantes, destacam-se potências como os Estados Unidos, Canadá, Espanha e, claro, o Brasil, que segue em busca de uma tão sonhada medalha de ouro para as meninas.

Além das potências tradicionais, há também equipes emergentes e surpresas que podem agitar a competição. Países como Austrália e Japão mostraram um crescimento significativo nos últimos anos, desafiando as expectativas e elevando o nível de competitividade do torneio. Com a diversidade de estilos de jogo e a paixão das torcidas, a fase de grupos promete emocionar antes do mata-mata. Confira, abaixo, como estão divididas as chaves da competição.