Onde assistir a Atlético-MG x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Sport se enfrentam nesta terça-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui para acessar

Ainda sem perder no Brasileirão, com duas vitórias e dois empates, o Atlético-MG volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. Em busca do terceiro título do torneio, o Galo levantou o troféu em 2014 contra o Cruzeiro e em 2021 contra o Athletico-PR.

Do outro lado, o Sport chega embalado com 100% de aproveitamento na Série B, após vencer o Amazonas por 3 a 2 e o Vila Nova por 2 a 0. Na Copa do Brasil, o Leão da Ilha conquistou a classificação para a terceira fase após eliminar o Trem por 4 a 0 na primeira fase e o Murici nos pênaltis por 5 a 4 na sequência.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!