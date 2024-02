Onde assistir a Arsenal x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Clássico inglês será disputado neste domingo (4), no Estádio Emirates; veja como acompanhar na TV e na internet

Na briga pelo título, Arsenal e Liverpool se enfrentam neste domingo (4), a partir das 13h30 (de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Arsenal busca reduzir a diferença de cinco pontos para o líder Liverpool. Até o momento, os Gunners acumulam 14 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, representando um aproveitamento de 69% na Premier League.

Do outro lado, o Liverpool chega embalado, classificado para a final da Copa da Liga Inglesa e para a quinta rodada da Copa da Inglaterra. Na Premier League, os Reds buscam manter a liderança isolada no torneio. Com 51 pontos, a equipe de Klopp está a cinco do Manchester City, segundo colocado, mas com um jogo a menos.

Mais artigos abaixo

Getty Images

Para o clássico, Klopp não sabe se poderá contar com Núñez, que sofreu uma lesão no pé durante a vitória sobre o Chelsea por 4 a 1 no meio da semana. Se ele não estiver apto, Cody Gakpo é o mais cotado para assumir a posição.

Em 241 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma 94 vitórias, contra 80 do Arsenal, além de 67 empates. No mais recente confronto, válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra 2023/24, os Reds venceram por 2 a 0.