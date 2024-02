Oitavas de final da Champions League 2023/24: jogos, classificados, onde assistir e mais

A principal competição de clubes da Europa chega na parte mais emocionante

A Champions League vai se afunilando cada vez mais, e todos os 16 times das oitavas de final já estão definidos e preparados para o mata-mata, com início neste fevereiro.

Para a definição dos confrontos, que foi realizada em dezembro de 2023, existiam algumas regras, como: times que vinham do mesmo grupo não podiam se enfrentar, assim como equipes do mesmo país. Já para as quartas, que também será feito mediante sorteio, não haverá qualquer restrição.

Veja a seguir quais são os confrontos e onde assistir.