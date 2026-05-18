Desde que substituiu Xavi Hernández, Flick tem sido o arquiteto de uma máquina de vitórias, conquistando cinco dos oito troféus possíveis. Seu palmarés inclui dois títulos da La Liga, duas Supercopas da Espanha e uma Copa del Rey, restaurando o status do Barcelona como a principal força do futebol espanhol, à frente do rival Real Madrid.

A diretoria do clube, incluindo o presidente Joan Laporta, tem se mostrado muito satisfeita com a capacidade do técnico de manter a identidade ofensiva do clube ao mesmo tempo em que alcança resultados. O alemão teria preferido esperar até que o título mais recente da liga estivesse matematicamente garantido antes de finalizar as negociações, a fim de manter o foco em seus objetivos esportivos.



