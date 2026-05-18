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Oficial: Hansi Flick assina extensão de contrato com o Barcelona até 2028
Compromisso com o projeto catalão
O acordo foi formalizado na segunda-feira na sede do clube, onde Flick se reuniu com figuras importantes, incluindo o vice-presidente Rafa Yuste e o diretor esportivo Deco. Apesar de seu contrato anterior se estender até 2027, o clube e o técnico estavam empenhados em consolidar sua parceria após um período de sucesso contínuo em campo. Vale destacar que os novos termos também incluem uma opção de renovação por mais uma temporada, o que poderia manter Flick no comando até 2029.
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Criando uma cultura de sucesso
Desde que substituiu Xavi Hernández, Flick tem sido o arquiteto de uma máquina de vitórias, conquistando cinco dos oito troféus possíveis. Seu palmarés inclui dois títulos da La Liga, duas Supercopas da Espanha e uma Copa del Rey, restaurando o status do Barcelona como a principal força do futebol espanhol, à frente do rival Real Madrid.
A diretoria do clube, incluindo o presidente Joan Laporta, tem se mostrado muito satisfeita com a capacidade do técnico de manter a identidade ofensiva do clube ao mesmo tempo em que alcança resultados. O alemão teria preferido esperar até que o título mais recente da liga estivesse matematicamente garantido antes de finalizar as negociações, a fim de manter o foco em seus objetivos esportivos.
Formando a próxima geração na La Masia
Além dos títulos, Flick tem recebido muitos elogios por sua aposta nos jovens. Ele deu a oportunidade de estreia na equipe principal a 13 jogadores da famosa academia La Masia, demonstrando sua disposição de confiar no vivero de talentos do clube, em vez de depender exclusivamente de contratações de grande visibilidade.
Esse compromisso com os jovens permitiu que uma nova geração de estrelas florescesse ao lado de veteranos consagrados. Ao combinar essa disciplina tática com a filosofia tradicional do clube, Flick garantiu que o DNA do Barça permanecesse na vanguarda da evolução da equipe sob sua liderança.
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Olhando para um futuro promissor
O acordo representa uma declaração de intenções quanto às ambições europeias do clube. Com o domínio nacional amplamente restabelecido, o foco agora se volta para reconquistar um lugar no topo da elite continental.
Flick disse na sede oficial do Barça após assinar a renovação: “O objetivo é conquistar mais títulos, talvez também a Liga dos Campeões; vamos trabalhar para isso, para que o sonho se torne realidade. O Barça é mais do que um clube, e é um prazer para mim continuar esta jornada.”