O Tottenham foi alertado de que pode ser rebaixado DUAS VEZES e acabar na League One até 2028

A temporada de pesadelo do Tottenham sofreu mais uma reviravolta sombria depois que Sherwood sugeriu que as falhas institucionais do clube poderiam levá-lo à League One. Com dois pontos de diferença em relação à zona de segurança e um calendário final desafiador, a perspectiva de disputar a Championship está se tornando uma realidade que muitos temem ser apenas o começo de um colapso ainda maior.

Falando sobre a crise, Sherwood disse à Boyle Sports: “É preocupante, depende de quem está no comando do recrutamento e da gestão do clube. Para eu dar uma resposta fundamentada sobre se eles vão voltar à primeira divisão, para as pessoas que estão dirigindo o clube no momento, não há garantias.”