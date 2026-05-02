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O Tottenham foi alertado de que pode ser rebaixado DUAS VEZES e acabar na League One até 2028
A previsão assustadora da League One
A temporada de pesadelo do Tottenham sofreu mais uma reviravolta sombria depois que Sherwood sugeriu que as falhas institucionais do clube poderiam levá-lo à League One. Com dois pontos de diferença em relação à zona de segurança e um calendário final desafiador, a perspectiva de disputar a Championship está se tornando uma realidade que muitos temem ser apenas o começo de um colapso ainda maior.
Falando sobre a crise, Sherwood disse à Boyle Sports: “É preocupante, depende de quem está no comando do recrutamento e da gestão do clube. Para eu dar uma resposta fundamentada sobre se eles vão voltar à primeira divisão, para as pessoas que estão dirigindo o clube no momento, não há garantias.”
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Uma crise na direção do clube do norte de Londres
O ex-meio-campista, que representou o clube tanto como jogador quanto como técnico, está convencido de que o problema vem do topo da hierarquia. Sherwood argumentou que a atual diretoria carece da experiência futebolística necessária para navegar pelas águas turbulentas da EFL, caso o pior venha a acontecer em maio.
“Se uma pessoa do mundo do futebol assumisse a direção do clube, então sim, ela deveria ter os recursos e merecer estar no comando para se recuperar imediatamente”, acrescentou Sherwood. “Mas se você não se recuperar imediatamente, a situação se torna muito difícil. Existem clubes gigantes que já passaram por isso e permaneceram lá por muitos e muitos anos.”
Refletindo a situação difícil do Leicester City
O Spurs só precisa observar as dificuldades recentes de outros times consagrados da primeira divisão para compreender o perigo. Sherwood destacou a queda do ex-campeão Leicester City como um exemplo de como um clube com bons recursos pode entrar em declínio rapidamente quando o recrutamento e a estratégia falham.
O alerta é corroborado por precedentes históricos, já que times como Sunderland, Wolves e Swindon Town sofreram a vergonha de sofrerem dois rebaixamentos consecutivos. Sherwood observou: “O Leicester mostra exatamente o que pode acontecer se um clube for mal administrado. Mesmo sendo mal administrado, quando olho para o elenco deles no momento, vejo que eles nunca deveriam estar lutando contra o rebaixamento na Championship. É realmente uma pena.”
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A luta pela permanência na Premier League
Com jogos contra Leeds, Everton, Chelsea e Aston Villa ainda por disputar, o destino do Tottenham continua nas próprias mãos, mas o peso psicológico da sua posição atual começa a se fazer sentir. Se não conseguirem os resultados necessários nas quatro últimas partidas, correm o risco de se tornar a vítima mais notória da era da Premier League.
Sherwood concluiu com um lampejo de esperança, desde que o clube aja agora. “O Tottenham vai voltar. Eles ainda não estão fora. Se caírem, vão voltar. E, na minha opinião, isso precisa acontecer na primeira tentativa. E acho que o clube é capaz de fazer isso. Mas é preciso mudar os tomadores de decisão para conseguir isso.”