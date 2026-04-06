O protagonista é Salah... Possível troca entre o Al-Hilal e o Liverpool

O relatório indicou que a diretoria do Liverpool voltou sua atenção para o jovem atacante brasileiro Marcos Leonardo.

Após uma experiência anterior em que o jogador enfrentou algumas dificuldades nos campos europeus com o Benfica, o brasileiro conseguiu recuperar seu brilho e fazer nome na Arábia Saudita, e agora parece animado para retornar ao Velho Continente para provar sua qualidade como um atacante de alto nível.

A diretoria técnica do Liverpool vê em Leonardo uma excelente opção estratégica, graças à sua versatilidade e capacidade de atuar como atacante puro, ponta ou falso nove (número 9), ligando o meio-campo ao ataque.

O interesse pelo jovem jogador brasileiro aumentou depois que a contratação do principal alvo do clube, Michael Olise, passou a parecer impossível.