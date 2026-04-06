Reportagens da imprensa inglesa revelaram um plano surpreendente que o Liverpool está estudando para compensar a provável saída de seu craque egípcio, Mohamed Salah, que consiste na realização de uma grande troca com o clube saudita Al-Hilal durante a próxima janela de transferências de verão.
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O protagonista é Salah... Possível troca entre o Al-Hilal e o Liverpool
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De acordo com uma reportagem publicada pelo site “GiveMeSport”, o Liverpool já iniciou suas negociações sérias para encontrar um substituto para Salah, que anunciou sua intenção de deixar Anfield ao final da temporada atual.
Essa decisão surge após uma temporada complicada vivida pela equipe sob o comando do técnico Arne Slot, na qual o rendimento ofensivo do astro egípcio diminuiu significativamente; marcando apenas 10 gols e dando 9 assistências em 35 partidas, em claro contraste com seus números impressionantes na temporada passada, quando a equipe conquistou o título da Premier League com 34 gols marcados e 23 assistências.
A escolha ideal
O relatório indicou que a diretoria do Liverpool voltou sua atenção para o jovem atacante brasileiro Marcos Leonardo.
Após uma experiência anterior em que o jogador enfrentou algumas dificuldades nos campos europeus com o Benfica, o brasileiro conseguiu recuperar seu brilho e fazer nome na Arábia Saudita, e agora parece animado para retornar ao Velho Continente para provar sua qualidade como um atacante de alto nível.
A diretoria técnica do Liverpool vê em Leonardo uma excelente opção estratégica, graças à sua versatilidade e capacidade de atuar como atacante puro, ponta ou falso nove (número 9), ligando o meio-campo ao ataque.
O interesse pelo jovem jogador brasileiro aumentou depois que a contratação do principal alvo do clube, Michael Olise, passou a parecer impossível.
Detalhes da proposta de troca
O famoso site britânico informou que, embora os clubes sauditas não estejam em uma situação financeira que os obrigue a vender, o desejo de Leonardo de voltar à Europa terá um papel decisivo, enquanto o Al-Hilal fixou o valor de 50 milhões de libras esterlinas para abrir mão dos seus serviços.
E acrescentou: “Com o forte interesse dos clubes sauditas por Salah, o Liverpool vê uma oportunidade de aproveitar esse interesse nas negociações. A ideia proposta envolve o Liverpool facilitar os detalhes relacionados ao acordo financeiro com Salah, no âmbito de uma grande troca em que o jogador egípcio vestiria a camisa do Al-Hilal, enquanto Leonardo se transferiria para os Reds.
A reportagem concluiu observando que, apesar da complexidade de tais negociações, “tudo é possível no mundo do futebol”. Considerando a qualidade de Leonardo e as necessidades atuais do Liverpool de reconstruir seu ataque, essa negociação pode ser a solução mágica e ideal que satisfaça as ambições de todas as partes.
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