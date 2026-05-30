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O Liverpool demite Arne Slot
Slot foi demitido pelo Liverpool
O Liverpool tomou a decisão de se separar de Slot após uma temporada 2025-26 turbulenta, na qual o time de Merseyside garantiu por pouco sua vaga na Liga dos Campeões, após terminar em um decepcionante quinto lugar na tabela da Premier League.
Slot, que superou as expectativas ao conquistar o título em sua primeira temporada no clube, também viu sua equipe ser eliminada sem brilho da Liga dos Campeões nas quartas de final pelas mãos do PSG, enquanto foi goleada por 4 a 0 pelo Liverpool nas quartas de final da FA Cup.
Um comunicado oficial do clube diz: “O Liverpool FC confirma que Arne Slot deixará o cargo de técnico principal com efeito imediato e que o processo para nomear um sucessor já está em andamento.
"Ele se despede com um título da Premier League em seu currículo e com nossa mais profunda gratidão e apreço."
- AFP
"A mudança é necessária para que o clube continue avançando"
Um comunicado conjunto da diretoria do Liverpool afirmou que "uma mudança é necessária", já que os Reds buscam retomar o rumo na temporada 2026-27.
A declaração diz: “Não é preciso dizer que essa foi uma decisão difícil para nós, como clube. A contribuição que Arne fez ao Liverpool FC durante o tempo em que esteve conosco foi significativa, importante e – o mais importante de tudo para os torcedores e para nós mesmos – bem-sucedida.
"Assim sendo, nossa gratidão por tudo o que ele conquistou não poderia ser maior, especialmente porque isso foi sustentado por uma ética de trabalho, uma dedicação e um nível de especialização que reforçaram ainda mais nossa opinião de que ele é um líder em sua área.
"Desde o momento em que conhecemos Arne, ficou imediatamente claro que ele é uma pessoa que não apenas aceita responsabilidades, mas as abraça. Isso ficou evidente quando ele concordou em assumir o cargo de treinador principal, quando nos levou ao título da Premier League e ao longo da temporada que acabou de terminar, quando enfrentou desafios e pressões consideráveis.
"Ao mesmo tempo, chegamos coletivamente à conclusão de que uma mudança é necessária para que o clube continue avançando. Mais uma vez, é preciso ressaltar que esta não é uma decisão tomada levianamente, muito pelo contrário.
"Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para deixar registrado nosso agradecimento a Arne, que sempre ocupará um lugar especial na história deste clube de futebol como o treinador que conquistou o 20º título da liga para o Liverpool.
"Essa conquista – ainda mais notável por ter ocorrido em sua primeira temporada no comando – foi construída com base em um excelente trabalho técnico e de liderança, dia após dia.
"Ele também ajudou a guiar o clube por um dos períodos mais difíceis que se pode imaginar, após a perda de Diogo. A compaixão e a humanidade que demonstrou ao longo desse tempo dizem muito sobre ele como pessoa.
"Assim sendo, só podemos desejar tudo de bom a Arne na próxima etapa de sua carreira como técnico, com a expectativa de que ele continue a ter sucesso. Fazemos isso sabendo que seu legado no Liverpool permanece intacto e se tornará ainda mais significativo nos anos e décadas que virão.
"No entanto, a conclusão a que chegamos baseia-se na convicção de que a trajetória da equipe será melhor conduzida por meio de uma mudança de rumo. Isso não diminui o trabalho que Arne realizou aqui, nem o respeito que temos por ele. Tampouco é um reflexo de seus talentos. Trata-se, antes, de um indicativo da necessidade de uma abordagem diferente.
"Arne parte com a nossa gratidão, com um título da Premier League em seu nome e com a certeza de que ele e sua família serão sempre bem-vindos de volta a Anfield."
O Reds retrocede apesar do investimento significativo
Muitos previam que o Liverpool iria revalidar o título da primeira divisão nesta temporada, tendo em vista o montante significativo gasto na janela de transferências do verão. Os Reds gastaram cerca de 446 milhões de libras — o maior investimento já feito por um clube da Premier League em uma única janela de transferências — em jogadores como Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez, todos os quais tiveram dificuldades para justificar seus valores de transferência em meio a problemas com lesões e falta de rendimento.
Hugo Ekitike, outra contratação do verão por uma quantia vultosa, foi um dos poucos a impressionar em uma campanha desastrosa para o clube, com o francês tendo marcado 17 gols em todas as competições antes de sofrer uma lesão cruel no ligamento cruzado anterior (LCA) em abril, que encerrou sua temporada e suas esperanças de disputar a Copa do Mundo.
A agitação da torcida e os desentendimentos com Mohamed Salah também foram manchetes e pouco ajudaram a causa de Slot, com o egípcio, que deixará o clube no verão, tendo divulgado um comunicado pedindo que o Liverpool volte ao futebol “heavy metal” que sustentou o reinado de enorme sucesso de Jurgen Klopp no clube.
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Iraola é o grande favorito para substituir Slot
O técnico Andoni Iraola, que está deixando o Bournemouth, é agora considerado o principal candidato a substituir Slot no banco de reservas de Anfield. O espanhol consolidou significativamente sua reputação durante o tempo em que esteve no comando dos Cherries, montando um elenco competitivo que alcançou um notável sexto lugar, superando o já impressionante nono lugar conquistado na temporada 2024-25.
O site The Athletic informa que existe a possibilidade de os Reds conversarem com outros candidatos, incluindo Sebastian Hoenes, do Stuttgart, e Pierre Sage, técnico do Lens, mas é Iraola quem é visto como o principal candidato a assumir o cargo.