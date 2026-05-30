O Liverpool demite Arne Slot

Um comunicado conjunto da diretoria do Liverpool afirmou que "uma mudança é necessária", já que os Reds buscam retomar o rumo na temporada 2026-27.

A declaração diz: “Não é preciso dizer que essa foi uma decisão difícil para nós, como clube. A contribuição que Arne fez ao Liverpool FC durante o tempo em que esteve conosco foi significativa, importante e – o mais importante de tudo para os torcedores e para nós mesmos – bem-sucedida.

"Assim sendo, nossa gratidão por tudo o que ele conquistou não poderia ser maior, especialmente porque isso foi sustentado por uma ética de trabalho, uma dedicação e um nível de especialização que reforçaram ainda mais nossa opinião de que ele é um líder em sua área.

"Desde o momento em que conhecemos Arne, ficou imediatamente claro que ele é uma pessoa que não apenas aceita responsabilidades, mas as abraça. Isso ficou evidente quando ele concordou em assumir o cargo de treinador principal, quando nos levou ao título da Premier League e ao longo da temporada que acabou de terminar, quando enfrentou desafios e pressões consideráveis.

"Ao mesmo tempo, chegamos coletivamente à conclusão de que uma mudança é necessária para que o clube continue avançando. Mais uma vez, é preciso ressaltar que esta não é uma decisão tomada levianamente, muito pelo contrário.

"Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para deixar registrado nosso agradecimento a Arne, que sempre ocupará um lugar especial na história deste clube de futebol como o treinador que conquistou o 20º título da liga para o Liverpool.

"Essa conquista – ainda mais notável por ter ocorrido em sua primeira temporada no comando – foi construída com base em um excelente trabalho técnico e de liderança, dia após dia.

"Ele também ajudou a guiar o clube por um dos períodos mais difíceis que se pode imaginar, após a perda de Diogo. A compaixão e a humanidade que demonstrou ao longo desse tempo dizem muito sobre ele como pessoa.

"Assim sendo, só podemos desejar tudo de bom a Arne na próxima etapa de sua carreira como técnico, com a expectativa de que ele continue a ter sucesso. Fazemos isso sabendo que seu legado no Liverpool permanece intacto e se tornará ainda mais significativo nos anos e décadas que virão.

"No entanto, a conclusão a que chegamos baseia-se na convicção de que a trajetória da equipe será melhor conduzida por meio de uma mudança de rumo. Isso não diminui o trabalho que Arne realizou aqui, nem o respeito que temos por ele. Tampouco é um reflexo de seus talentos. Trata-se, antes, de um indicativo da necessidade de uma abordagem diferente.

"Arne parte com a nossa gratidão, com um título da Premier League em seu nome e com a certeza de que ele e sua família serão sempre bem-vindos de volta a Anfield."