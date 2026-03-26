NXGN 2026: Max Dowman, Rio Ngumoha e os 20 jovens talentos que os torcedores da Inglaterra PRECISAM conhecer

Se algum torcedor da Premier League ainda não conhecia Max Dowman antes do confronto entre Arsenal e Everton, em 14 de março, então teve uma aula intensiva sobre por que o jogador de 16 anos é considerado o jogador mais talentoso a surgir na Inglaterra nesta geração, graças à sua atuação contra os Toffees. Dowman ajudou a criar o primeiro gol dos Gunners, marcado por Viktor Gyokeres, antes de correr por todo o campo para garantir a vitória com um gol que o tornou o mais jovem artilheiro da história da Premier League.

Esse é apenas o mais recente recorde que agora pertence a Dowman, somando-se aos de jogador mais jovem a estrear na Liga dos Campeões, o titular mais jovem de todos os tempos do Arsenal e o jogador mais jovem a marcar na Liga Juvenil da UEFA, tendo este último feito ocorrido quando Dowman tinha apenas 14 anos.

Membro da academia do Arsenal desde os seis anos de idade, Dowman subiu nas categorias de base a um ritmo alucinante, com os responsáveis em Hale End confiantes de que ele irá até mesmo superar as conquistas de seu colega Bukayo Saka. Um meio-campista canhoto que também pode atuar nas laterais e está no seu melhor quando dribla os zagueiros adversários, já foram feitas comparações com Lionel Messi, tal é o nível de entusiasmo que envolve Dowman no norte de Londres.