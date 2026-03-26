NXGN 2026: Max Dowman, Rio Ngumoha e os 20 jovens talentos que os torcedores da Inglaterra PRECISAM conhecer

Clubes por toda a Inglaterra, assim como um número cada vez maior no exterior, estão formando jogadores extremamente talentosos que já parecem destinados a representar a seleção nacional em algum momento no futuro. É claro que nada é certo na trajetória de um jogador, mas há aqueles que já demonstram ter potencial para serem convocados à seleção nacional ao darem seus primeiros passos no futebol profissional.
Mas quem são as estrelas adolescentes que os torcedores da Inglaterra precisam conhecer ao olhar para além da Copa do Mundo de 2026? Selecionamos 20 jogadores elegíveis para o NXGN (nascidos em ou após 1º de janeiro de 2007) que realmente chamaram nossa atenção ao longo do último ano...