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Tom Maston

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NXGN 2026: Max Dowman, Rio Ngumoha e os 20 jovens talentos que os torcedores da Inglaterra PRECISAM conhecer

NXGN
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A Inglaterra chegará à Copa do Mundo neste verão como uma das favoritas ao título, após uma série de excelentes atuações em torneios por parte de um grupo de jogadores ainda relativamente jovem. O futebol, porém, evolui rapidamente, e em breve surgirão novas estrelas para tomar o lugar desses nomes consagrados. Felizmente para os Três Leões, a linha de produção não dá sinais de que vá desacelerar.

Clubes por toda a Inglaterra, assim como um número cada vez maior no exterior, estão formando jogadores extremamente talentosos que já parecem destinados a representar a seleção nacional em algum momento no futuro. É claro que nada é certo na trajetória de um jogador, mas há aqueles que já demonstram ter potencial para serem convocados à seleção nacional ao darem seus primeiros passos no futebol profissional.

Mas quem são as estrelas adolescentes que os torcedores da Inglaterra precisam conhecer ao olhar para além da Copa do Mundo de 2026? Selecionamos 20 jogadores elegíveis para o NXGN (nascidos em ou após 1º de janeiro de 2007) que realmente chamaram nossa atenção ao longo do último ano...

  • Joshua Abe Liverpool 2025-26Getty Images

    Joshua Abe (Liverpool)

    À medida que o Liverpool começa a se preparar para a vida pós-Mohamed Salah, há esperança em Anfield de que o lugar do “Rei Egípcio” na ala direita venha a ser ocupado, um dia, pela atual estrela da base, Joshua Abe. O jogador canhoto de 15 anos provou ser uma força elétrica nas equipes de base dos Reds nos últimos anos e, nesta temporada, teve uma média de um gol ou assistência a cada 64 minutos na Premier League Sub-18, apesar de ser muito mais jovem do que muitos de seus adversários.

    Uma lesão encerrou prematuramente a temporada de Abe, e há receios em Merseyside de que ele já possa ter disputado sua última partida pelo Liverpool, já que ainda não se comprometeu com o clube, enquanto vários rivais da Premier League aguardam ansiosamente. O Liverpool integrou Abe aos treinos da equipe principal na tentativa de convencê-lo do caminho que pode oferecer, mas sua situação é algo a ser acompanhado neste verão. 

    • Publicidade
  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Harrison Armstrong (Everton)

    Após algumas temporadas lutando contra o rebaixamento, o Everton parece ter se estabilizado com o retorno de David Moyes, e os torcedores dos Toffees agora esperam ansiosamente por uma era mais próspera à medida que se adaptam ao seu novo estádio, o Hill Dickinson Stadium. Um dos jogadores que eles esperam que se torne um líder nos próximos anos é o meio-campista formado nas categorias de base, Harrison Armstrong.

    O jogador de 19 anos teve passagens impressionantes por empréstimo na Championship, tanto pelo Derby County quanto pelo Preston North End, antes de conquistar uma sequência de partidas como titular pelo Everton no início de 2026. Capaz de atuar como volante, em uma função de box-to-box ou mesmo como um meia-atacante mais avançado, as qualidades físicas e a versatilidade de Armstrong fazem com que pareça bastante certo que ele se tornará um titular da Premier League no futuro.

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Jesse Derry (Chelsea)

    Muitas das recentes contratações de adolescentes do Chelsea foram diretamente para o time principal dos Blues, mas o clube continua ativo no mercado de talentos da base, o que levou à contratação de Jesse Derry no verão de 2025. O grande promissor da base do Crystal Palace foi convencido a atravessar Londres para se juntar ao Chelsea, assinando um contrato de quatro anos em Stamford Bridge.

    Filho do ex-meio-campista do Palace Shaun Derry, Jesse, de 18 anos, se sente mais à vontade jogando pela ala esquerda, embora também tenha atuado pelo lado direito e como camisa 10, sendo que seu histórico de gols é o que o destaca dos colegas. Ele fez algumas aparições saindo do banco sob o comando de Liam Rosenior até agora e deve começar a ganhar mais oportunidades na equipe principal nos próximos 12 meses.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Max Dowman (Arsenal)

    Se algum torcedor da Premier League ainda não conhecia Max Dowman antes do confronto entre Arsenal e Everton, em 14 de março, então teve uma aula intensiva sobre por que o jogador de 16 anos é considerado o jogador mais talentoso a surgir na Inglaterra nesta geração, graças à sua atuação contra os Toffees. Dowman ajudou a criar o primeiro gol dos Gunners, marcado por Viktor Gyokeres, antes de correr por todo o campo para garantir a vitória com um gol que o tornou o mais jovem artilheiro da história da Premier League.

    Esse é apenas o mais recente recorde que agora pertence a Dowman, somando-se aos de jogador mais jovem a estrear na Liga dos Campeões, o titular mais jovem de todos os tempos do Arsenal e o jogador mais jovem a marcar na Liga Juvenil da UEFA, tendo este último feito ocorrido quando Dowman tinha apenas 14 anos.

    Membro da academia do Arsenal desde os seis anos de idade, Dowman subiu nas categorias de base a um ritmo alucinante, com os responsáveis em Hale End confiantes de que ele irá até mesmo superar as conquistas de seu colega Bukayo Saka. Um meio-campista canhoto que também pode atuar nas laterais e está no seu melhor quando dribla os zagueiros adversários, já foram feitas comparações com Lionel Messi, tal é o nível de entusiasmo que envolve Dowman no norte de Londres.

  • JJ Gabriel Man UnitedGetty

    JJ Gabriel (Manchester United)

    A base do Manchester United passou por uma espécie de crise existencial durante a infeliz passagem de Ruben Amorim pelo comando, já que o português deixou de lado alguns dos talentos mais promissores formados no clube. No entanto, é improvável que seu sucessor definitivo — seja ele quem for — ignore o potencial de JJ Gabriel nos próximos anos.

    Com apenas 15 anos, o atacante Gabriel já treinou com o time principal do United em várias ocasiões, tendo passado anteriormente pelas academias do Arsenal e do Chelsea enquanto crescia em Londres. Filho do ex-jogador da seleção da Irlanda Joe O'Cearuill, Gabriel ganhou o apelido de “Kid Messi” quando um vídeo dele exibindo suas habilidades viralizou, e ele certamente tem o talento para causar um impacto semelhante em Old Trafford, assim como o oito vezes vencedor da Bola de Ouro causou no Camp Nou.

  • Brighton & Hove Albion v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Harry Howell (Brighton)

    A reputação do Brighton de descobrir joias de todos os cantos do mundo continua sólida, mas os Seagulls também esperam que sua própria base seja vista, nos próximos anos, como um viveiro de grandes talentos. Com o meio-campista formado no clube, Jack Hinshelwood, tendo se tornado titular na Premier League na costa sul, agora seu primo, Harry Howell, busca seguir seus passos.

    Howell se tornou o jogador mais jovem da história do Brighton na Premier League quando estreou na última temporada, ao mesmo tempo em que demonstrou a habilidade de marcar gols que chamou a atenção de muitos nas categorias de base ao abrir o placar na Carabao Cup em setembro. Mais adequado para atuar pela direita ou pelo meio como meio-campista ofensivo, o jogador de 17 anos atraiu a atenção do Bayer Leverkusen antes da janela de transferências de janeiro, tamanha a convicção do clube de que Howell está destinado a jogar no mais alto nível.

  • Fulham v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Josh King (Fulham)

    Havia muitas expectativas em relação a Josh King no Fulham no início da temporada, mas até mesmo alguns frequentadores assíduos do Craven Cottage devem ter ficado surpresos ao ver que Marco Silva confiou ao meio-campista formado no clube a titularidade em 11 das primeiras 13 partidas da equipe na Premier League. King, no entanto, merecia essa confiança, depois de provar que estava pronto para o time titular nas margens do rio Tâmisa.

    O jogador de 19 anos é capaz de atuar tanto como meia-armador recuado, meio-campista box-to-box ou como criador mais avançado atrás do atacante (ele usa a camisa nº 24, pois é a soma dos números seis, oito e dez), e, embora King tenha perdido um pouco de consistência na segunda metade de sua primeira temporada completa como parte do elenco principal no oeste de Londres, ele é amplamente considerado um futuro jogador da seleção inglesa.

  • Brian Madjo England 2025Getty Images

    Brian Madjo (Aston Villa)

    Brian Madjo é tão talentoso que já era titular na Ligue 1 aos 16 anos, e o Aston Villa estava disposto a pagar mais de 10 milhões de libras para contratá-lo em janeiro; no entanto, sua carreira encontra-se agora em um limbo, em parte devido à confusão em torno de sua nacionalidade.

    Madjo é atualmente jogador da seleção sub-17 da Inglaterra, mas já disputou três partidas pela seleção principal de Luxemburgo, o que significa que, aos olhos da FIFA, ele não é considerado um jogador inglês. Jogadores com menos de 18 anos não têm permissão para se transferir para clubes fora do seu país, e, portanto, a transferência de Madjo do Metz para o Villa ainda não foi aprovada, podendo até mesmo ficar suspensa até janeiro de 2027.

    A única esperança é que essa pausa inesperada na carreira de Madjo não afete negativamente seu desenvolvimento, já que o atacante de 17 anos possui tanto as características físicas quanto a habilidade de finalização para se tornar um verdadeiro pesadelo para os zagueiros do mais alto nível, caso ele alcance todo o seu potencial.

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Stephen Mfuni (Manchester City)

    O Manchester City gastou uma fortuna para tentar reformular sua defesa nos últimos 12 meses, mas, em Stephen Mfuni, parece ter encontrado um zagueiro de elite para o futuro, que aguarda sua chance nos próximos anos. O jogador de 18 anos estreou no time principal no início de janeiro, antes de ser emprestado ao Watford, e Mfuni recebeu elogios imediatos por suas atuações em Vicarage Road.

    Infelizmente, uma lesão no tornozelo encerrou sua temporada prematuramente, mas já há clubes da Premier League que, segundo consta, estão interessados em contratar Mfuni por empréstimo para a próxima temporada, depois de terem visto do que ele é capaz nos últimos dois meses. Um desses tão cobiçados zagueiros centrais canhotos, o céu é o limite para uma das joias da base do City.

  • Chelsea v Manchester City - FA Youth CupGetty Images Sport

    Shim Mheuka (Chelsea)

    Mais cedo ou mais tarde, a Inglaterra vai precisar encontrar um substituto para Harry Kane. É claro que isso é mais fácil dizer do que fazer, mas um jovem que muitos observadores acreditam que possa se tornar uma opção de longo prazo para a posição de camisa 9 dos Três Leões é o atacante do Chelsea, Shim Mheuka.

    Um finalizador de elite, o jogador de 18 anos está marcando a uma média de mais de um gol por jogo na Premier League 2 pelo time sub-21 do Chelsea nesta temporada, e está claro que Mheuka está pronto para ser testado contra zagueiros experientes semanalmente. Ele já se tornou o jogador mais jovem a ser titular em uma partida europeia pelo Chelsea, e Mheuka tem potencial real para se tornar um dos favoritos da torcida no oeste de Londres daqui para frente.

  • West Bromwich Albion v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Jeremy Monga (Leicester City)

    O Leicester City encontra-se atualmente em uma situação delicada: o campeão inglês de 2016 luta agora para evitar o rebaixamento para a terceira divisão, após anos de má gestão financeira no King Power Stadium. Dessa forma, os Foxes provavelmente buscarão levantar fundos neste verão, independentemente da divisão em que estiverem jogando, o que significa que Jeremy Monga pode muito bem estar de saída, provavelmente rumo a um grande clube da Premier League.

    Um dos únicos três jogadores de 15 anos a ter atuado na Premier League após estrear em abril de 2025, o ponta quebrou inúmeros recordes desde então, incluindo o de se tornar o mais jovem artilheiro da história da Championship apenas cinco semanas após completar 16 anos, superando a marca anteriormente estabelecida por Jude Bellingham. Há rumores de que Manchester City, Chelsea, Manchester United e outros clubes são grandes admiradores de Monga, e deve ser apenas uma questão de tempo até que ele volte a jogar na primeira divisão.

  • Rangers v Motherwell - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    Mikey Moore (Tottenham)

    "Achei que tivéssemos o Neymar na ala esquerda!" - Essa foi a avaliação de James Maddison sobre o desempenho de Mikey Moore pelo Tottenham na vitória sobre o AZ Alkmaar pela Liga Europa, em outubro de 2024. O meio-campista inglês ficou tão impressionado com a ousadia, habilidade e criatividade do jovem atacante. Como o Spurs poderia ter precisado disso nesta temporada, com Moore atualmente emprestado ao Rangers, onde vem tendo uma campanha notável, apesar de algumas turbulências sérias em Ibrox.

    O jogador de 18 anos ainda detém vários recordes, incluindo o de jogador mais jovem da história do Spurs na Premier League e o de inglês mais jovem a marcar em uma grande competição europeia, e há esperança entre a torcida do norte de Londres de que Moore seja escalado na equipe titular ao retornar de Glasgow, independentemente da divisão em que o Tottenham se encontrar na próxima temporada.

  • Leicester City v Norwich City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Divine Mukasa (Manchester City)

    Outro jovem do Manchester City que causou impacto na Championship na segunda metade da temporada, Divine Mukasa vem chamando a atenção no Leicester City com sua ousadia na posse de bola, enquanto busca ajudar os Foxes a evitar um rebaixamento vergonhoso para a terceira divisão.

    Ex-jogador da base do West Ham, Mukasa, de 18 anos, marcou sua estreia pelo City com uma assistência em setembro, e vários frequentadores do Etihad Stadium já apontam Mukasa como um potencial substituto de Kevin De Bruyne no futuro.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rio Ngumoha (Liverpool)

    A temporada do Liverpool não tem corrido como planejado, com os atuais campeões da Premier League — prestes a perderem o título — lutando apenas para se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Um ponto positivo, no entanto, tem sido a ascensão de Rio Ngumoha, mesmo que Arne Slot não tenha dado ao destemido ponta tantos minutos de jogo quanto a maioria dos torcedores dos Reds gostaria.

    Ngumoha confirmou uma pré-temporada eletrizante ao marcar um gol dramático da vitória nos acréscimos contra o Newcastle em agosto, tornando-se o mais jovem artilheiro da história do Liverpool, e o jogador de 17 anos tem impressionado em todas as ocasiões em que entrou em campo desde então. Contratado da academia do Chelsea no verão de 2024, a perda dos Blues parece ser um ganho considerável para o time de Anfield.

  • Ethan Nwaneri Marseille 2025-26Getty Images

    Ethan Nwaneri (Arsenal)

    Entre os jogadores da Premier League, apenas Wayne Rooney e Michael Owen marcaram mais gols antes de completarem 18 anos do que os oito que Ethan Nwaneri conseguiu depois de se tornar titular na equipe principal do Arsenal na temporada passada. O jogador formado em Hale End substituiu Bukayo Saka de forma excelente na ala direita dos Gunners, embora sempre houvesse a sensação de que sua melhor posição continuava sendo a de meio-campista mais central.

    Infelizmente para Nwaneri, as oportunidades de mostrar seu talento no Emirates Stadium diminuíram nesta temporada após as chegadas dos jogadores da seleção inglesa Eberechi Eze e Noni Madueke, e ele foi, portanto, emprestado ao Marselha em janeiro em busca de minutos de jogo. Um gol na estreia lembrou a todos por que Nwaneri se tornou o jogador mais jovem da história da Premier League aos 15 anos, em setembro de 2022, mas uma mudança de técnico no Velódromo fez com que a passagem do jogador de 19 anos pela Ligue 1 também não esteja mais indo conforme o planejado.

    Seria fácil, então, descartar Nwaneri, mas isso seria ignorar um dos talentos adolescentes mais impressionantes que surgiram no futebol inglês na última década.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Trey Nyoni (Liverpool)

    Demorou mais do que alguns imaginavam, mas parece que Trey Nyoni finalmente se consolidou no elenco titular do Liverpool, tendo o meio-campista entrado em campo como reserva pelos Reds em várias ocasiões desde o início do ano. Contratado do Leicester City em 2003, Nyoni se destacou durante a pré-temporada no verão de 2024, mas tem enfrentado dificuldades para garantir uma vaga sob o comando de Arne Slot.

    Comparado a Paul Pogba no passado, o jogador de 18 anos consegue subir e descer o campo com facilidade, ao mesmo tempo em que demonstra grande habilidade nos passes. Se o Liverpool decidir se desfazer de Alexis Mac Allister neste verão, Nyoni ainda poderá assumir o lugar do argentino.

  • Sunderland v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chris Rigg (Sunderland)

    O Sunderland teve um excelente retorno à Premier League, com uma classificação no meio da tabela praticamente garantida graças a algumas contratações inteligentes. A chegada de novos jogadores, como Granit Xhaka e Noah Sadiki, fez com que alguns dos heróis da promoção dos Black Cats perdessem espaço no time, mas, no caso de Chris Rigg, ainda há a convicção de que ele pode se tornar uma estrela da primeira divisão mais cedo ou mais tarde.

    Segundo jogador mais jovem do Sunderland e o mais jovem artilheiro da história do clube, o meio-campista de 18 anos possui uma visão de jogo e uma energia incansável que o tornam um jogador versátil, e não é por acaso que times como Manchester United e Real Madrid já demonstraram interesse em Rigg no passado. Espere vê-lo brilhando novamente no Stadium of Light mais cedo ou mais tarde.

  • Ajay Tavares England 2025Getty Images

    Ajay Tavares (Barcelona)

    O caminho do Norwich City ao Barcelona não é dos mais comuns no mercado de transferências, mas foi essa a rota que Ajay Tavares seguiu em fevereiro, após fechar contrato para deixar Carrow Road e se juntar ao gigante catalão. O jogador de 16 anos tornou-se apenas o segundo jogador inglês a chamar La Masia de lar, com grandes esperanças de que Tavares tenha um desempenho melhor na Espanha do que seu antecessor, Louie Barry.

    Um ponta que se sente mais à vontade jogando pelo lado esquerdo, Tavares é um driblador poderoso que usa sua velocidade para enfrentar os zagueiros tanto quanto usa sua habilidade. Embora nunca tenha disputado um minuto oficial pela equipe principal do Canaries, ele era muito bem conceituado, enquanto a Inglaterra continua esperançosa de que ele não vire as costas para a seleção para jogar por Portugal no futuro.

  • Chelsea v PSV - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Reggie Watson (Chelsea)

    Não confundir com Reggie Walsh, outro jovem do Chelsea que é apontado como uma grande promessa; Reggie Watson treinou com o time principal dos Blues nesta temporada, e Liam Rosenior descreveu o jogador de 16 anos como “impressionante” para a sua idade.

    Filho de Ben Watson, herói da final da FA Cup de 2013 pelo Wigan, Reggie também é um meio-campista central que pode atuar tanto em uma função mais recuada quanto como um meio-campista box-to-box (número 8). Watson já foi capitão da seleção inglesa nas categorias de base e já é titular no time sub-18 do Chelsea, onde tem apresentado atuações excepcionais, apesar de ser mais jovem do que muitos de seus companheiros.

  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Luca Williams-Barnett (Tottenham)

    O Tottenham conta atualmente com muitos jovens talentos em ascensão, e a próxima grande equipe dos Spurs pode muito bem acabar sendo construída em torno de jogadores como Luca Williams-Barnett. Meio-campista ofensivo que cresceu idolatrando Dele Alli, o jogador de 17 anos fez sua estreia na equipe principal do clube de sua infância em setembro, tornando-se, de quebra, o 900º jogador do Tottenham.

    Tem havido comparações com Cole Palmer, já que Williams-Barnett tem destruído as defesas na Premier League 2 pelo time sub-21 do Spurs nesta temporada, e independentemente da divisão em que o time venha a disputar na próxima temporada, o Tottenham deve procurar dar ao adolescente mais oportunidades de provar seu valor nos próximos meses e anos.