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Estrangeiros no futebol BRGetty/GOAL
Gabriel Marin

Por que o número de estrangeiros no futebol brasileiro só aumenta?

Especiais e Opinião
Brasileirão

Limite ampliado pela CBF, força financeira dos clubes, competitividade da Série A e facilidade de adaptação para sul-americanos ajudam a explicar uma transformação que já virou marca do Brasileirão

O Brasileirão entrou em uma fase em que a presença de estrangeiros já não pode ser tratada como novidade, mas como parte da própria lógica de formação dos elencos. Em 2024, os clubes da Série A começaram a competição com 123 atletas de fora do país, e em 2025, esse número subiu para 137.

O movimento mostra que a internacionalização do campeonato não é um efeito passageiro, mas uma tendência consolidada, impulsionada por clubes que passaram a olhar com mais atenção para mercados vizinhos em busca de competitividade.

Com os mais de 130 estrangeiros na elite ano passado, espalhados por 18 nacionalidades, se olharmos para as outras divisões nacionais, o número sobe para 250 atletas.

Mas, como isso começou e por que virou tendência?

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  • Sao Paulo v Gremio - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    A mudança que abriu ainda mais espaço

    A ampliação do número de estrangeiros no futebol brasileiro também tem relação direta com a mudança nas regras. Em março de 2024, os clubes da Série A aprovaram o novo limite de nove jogadores estrangeiros relacionados por partida, substituindo uma regra que já havia sido flexibilizada no ano anterior, quando o teto havia subido de cinco para sete.

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    Na prática, a CBF e os clubes sinalizaram ao mercado que o Brasileirão estava mais aberto a esse perfil de contratação, reduzindo a barreira regulatória e dando mais liberdade para as diretorias montarem elencos com peças estrangeiras sem esbarrar tão rapidamente no limite de inscrição.

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  • FBL-BRA-CARIOCA-FLUMINENSE-FLAMENGOAFP

    O dinheiro pesa, e muito

    A explicação econômica é uma das mais fortes para entender a escalada de estrangeiros no Brasil, principalmente falando de países vizinhos. O futebol brasileiro passou a oferecer salários mais atraentes, competições mais estruturadas e, em muitos casos, projetos esportivos mais ambiciosos do que os de outras ligas sul-americanas.

    Nos últimos anos, com a expansão das SAFs, o poder de investimento de vários clubes foi reforçado, ao mesmo tempo em que a crise econômica em países como a Argentina enfraquece a capacidade de retenção dos times locais.

    Em outras palavras, o Brasil passou a comprar melhor, pagar mais e oferecer uma vitrine mais forte, principalmente para jovens jogadores sul-americanos.

  • Atletico Mineiro v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O ganho esportivo virou argumento para as contratações

    Além da conta financeira, há uma lógica esportiva cada vez mais clara por trás dessas contratações. Os clubes não estão apenas trazendo jovens, estão buscando jogadores prontos, com adaptação rápida e possibilidade de entrega imediata.

    Em 2025, muitos estrangeiros tiveram participação relevante em seus clubes, o que reforça a percepção de que muitos deles chegam para ser protagonistas, e não apenas preencher elenco.

    O crescimento desse perfil de contratação indica que o mercado brasileiro passou a enxergar valor técnico em talentos já formados em outros países da América do Sul, sobretudo quando o custo-benefício parece mais favorável do que no mercado doméstico.

  • Flamengo v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Proximidade facilita a adaptação

    A maior parte dos estrangeiros do Brasileirão vem de países sul-americanos, e isso não acontece por acaso. A proximidade geográfica encurta deslocamentos, reduz custos e torna a adaptação menos traumática, enquanto a afinidade cultural ajuda no dia a dia do atleta e da família.

    Argentinos, uruguaios, paraguaios e colombianos encontram no Brasil um ambiente competitivo, mas relativamente familiar do ponto de vista futebolístico, com estilo de jogo, calendário e pressão de torcida que dialogam com a realidade da região.

    Em especial nos clubes do Sul, essa lógica se fortalece ainda mais: a tradição de contratar jogadores dos países vizinhos está ligada justamente à facilidade de adaptação.

  • FBL-BRA-BOTAFOGO-FLAMENGOAFP

    Um Brasileirão cada vez mais internacional

    No fim das contas, o aumento no número de estrangeiros no futebol brasileiro é resultado da soma de três fatores: regra mais permissiva, clubes com maior poder de investimento e um mercado cada vez mais atraente.

    O campeonato segue exportando talentos, mas também passou a importar cada vez mais. E essa troca já altera a cara das equipes, o perfil das contratações e até a identidade do próprio Brasileirão.