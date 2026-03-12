Há semanas que o Borussia se mantém acima da linha de despromoção, apesar dos resultados medíocres, mas a preocupação com a terceira despromoção da história do clube cresce. Tanto que a organização dos torcedores enviou uma mensagem antes do jogo contra o St. Pauli. “Uma olhada na tabela mostra que só uma vitória em casa conta. Agora começa uma fase muito importante, não há mais desculpas”, foi o recado do FPMG Supporters Club.

De fato, são as tão citadas semanas da verdade que se aproximam em Gladbach: os próximos adversários são St. Pauli, Colônia, Heidenheim, Leipzig e Mainz. Na primeira metade da temporada, foram conquistados 13 pontos e sofrido apenas um gol contra essas cinco equipes. Um resultado que, se repetido, levaria o Gladbach e, consequentemente, Polanski a uma posição segura. O técnico do VfL, que começou bem, soma agora apenas 1,09 ponto em média após os últimos jogos contra as grandes equipes da liga – menos do que seu antecessor, Gerardo Seoane (1,13).

Agora, um jogador de 17 anos deve ajudar: o atacante Wael Mohya marcou recentemente em Munique (1 a 4), apenas Youssoufa Moukoko e Florian Wirtz eram mais jovens quando marcaram seu primeiro gol na Bundesliga. “Há coisas piores do que marcar o primeiro gol contra o Bayern. Isso ficará para sempre na memória do garoto, o que me deixa extremamente feliz”, disse Polanski.