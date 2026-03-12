Às vezes, a tabela mente, e Eugen Polanski sabe disso. O Borussia Mönchengladbach está em décimo segundo lugar, o que parece confortável, mas, na verdade, os alarmes já estão soando na região do Baixo Reno antes do confronto contra o FC St. Pauli na sexta-feira (20h30/Sky). Apenas um ponto separa o Borussia dos Kiezkickers na zona de rebaixamento, e é por isso que o técnico Polanski afirma: “Agora vêm os jogos em que precisamos marcar pontos”.
“Não há mais desculpas”: em Gladbach, soam os alarmes
Há semanas que o Borussia se mantém acima da linha de despromoção, apesar dos resultados medíocres, mas a preocupação com a terceira despromoção da história do clube cresce. Tanto que a organização dos torcedores enviou uma mensagem antes do jogo contra o St. Pauli. “Uma olhada na tabela mostra que só uma vitória em casa conta. Agora começa uma fase muito importante, não há mais desculpas”, foi o recado do FPMG Supporters Club.
De fato, são as tão citadas semanas da verdade que se aproximam em Gladbach: os próximos adversários são St. Pauli, Colônia, Heidenheim, Leipzig e Mainz. Na primeira metade da temporada, foram conquistados 13 pontos e sofrido apenas um gol contra essas cinco equipes. Um resultado que, se repetido, levaria o Gladbach e, consequentemente, Polanski a uma posição segura. O técnico do VfL, que começou bem, soma agora apenas 1,09 ponto em média após os últimos jogos contra as grandes equipes da liga – menos do que seu antecessor, Gerardo Seoane (1,13).
Agora, um jogador de 17 anos deve ajudar: o atacante Wael Mohya marcou recentemente em Munique (1 a 4), apenas Youssoufa Moukoko e Florian Wirtz eram mais jovens quando marcaram seu primeiro gol na Bundesliga. “Há coisas piores do que marcar o primeiro gol contra o Bayern. Isso ficará para sempre na memória do garoto, o que me deixa extremamente feliz”, disse Polanski.
O Gladbach já perdeu uma vez para o St. Pauli sob as luzes do estádio.
Contra o St. Pauli, o criativo Moyha poderá voltar ao time titular, pelo menos foi o que Polanski deu a entender. “A questão é: como vamos lidar com isso agora? E como Wael vai lidar com isso? Na melhor das hipóteses, ele vai levar isso como impulso para o próximo jogo em casa”, disse ele. De qualquer forma, o Borussia teve boas experiências com adolescentes na luta contra o rebaixamento. Quando a situação estava tão grave pela última vez, em 2011, um goleiro de 18 anos chamado Marc-Andre ter Stegen fez sua estreia.
Por outro lado, o Gladbach tem uma experiência ruim em jogos noturnos contra o St. Pauli: no início de dezembro, houve uma derrota por 1 a 2 nas oitavas de final da copa. Um resultado que, desta vez, deve ter consequências muito mais dramáticas.