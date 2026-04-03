"Não é nada bom!" Vincent Kompany anuncia a ausência de Harry Kane no Bayern de Munique

"Não é nada bom. Eu gostaria que ele estivesse conosco, mas, neste momento, isso não é possível", disse o técnico Vincent Kompany na sexta-feira. No entanto, ele se mostra "otimista" para a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, na terça-feira.

Kane “treinou bem” com a seleção inglesa até o último domingo, relatou Kompany, mas depois “sentiu uma dor no tornozelo”. Fora isso, seu elenco está “mais ou menos como deve estar antes dos grandes jogos”.

Os jogadores que estavam lesionados recentemente – Manuel Neuer, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, Hiroki Ito e Jonas Urbig – estão prontos para jogar, informou Kompany. Quanto “aos minutos de jogo”, ele ainda não tomou nenhuma decisão. “Vamos ver quem vai começar.”