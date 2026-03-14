"Muito honroso": Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, surpreende com elogios ao árbitro

A jogada na área envolvendo Diaz não foi, de longe, a única que causou polêmica na tarde de sábado na BayArena. Enquanto o cartão vermelho recebido pelo atacante do FCB, Nicolas Jackson, pouco antes do apito para o intervalo foi considerado por todos como justificado, um dos dois gols anulados do Bayern, em particular, gerou intensas discussões.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Harry Kane, que havia entrado em campo pouco antes, bloqueou com o cotovelo um chute longo do goleiro do Leverkusen, Blaswich. Diaz então disputou a bola na área do Bayer e serviu Kane, que só precisava empurrar a bola para o suposto gol de empate. Após a intervenção do VAR, porém, o gol foi anulado, pois Dingert marcou mão de Kane.

Após o apito final, Dingert manteve sua decisão: “Da minha posição, não percebi isso inicialmente. O VAR me recomendou que revisasse a perspectiva atrás do gol. E foi aí que percebi: o braço entra levemente na trajetória do chute. Isso deu início à fase de ataque e permitiu que o Bayern controlasse a jogada.”

No Bayern, a opinião era diferente. “Para mim, é claramente um gol válido”, enfatizou Kompany, e o zagueiro Jonathan Tag declarou à Sky: “Para mim, não é mão. Ele se vira, o braço não está longe do corpo. Portanto, para mim não é mão, mas o árbitro decidiu assim.”

O fato de o Bayern ter conseguido levar um ponto de Leverkusen, apesar do gol sofrido logo no início (Aleix Garcia, aos 6 minutos), deveu-se ao gol de Diaz, que empatou o jogo em 1 a 1 aos 69 minutos. Como o Borussia Dortmund venceu por 2 a 0 contra o FC Augsburg na mesma rodada, a vantagem do FCB sobre seu principal perseguidor diminuiu para nove pontos. No entanto, o Bayern dificilmente perderá o próximo título de campeão nas oito rodadas restantes.