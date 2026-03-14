O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, elogiou o árbitro Christian Dingert, apesar do descontentamento com algumas decisões polêmicas no empate em 1 a 1 contra o Bayer de Leverkusen.
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"Muito honroso": Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, surpreende com elogios ao árbitro
É verdade que “parecia que tudo o que era 50/50 estava contra nós”, disse Eberl após a partida na zona mista. No entanto, após uma conversa com o árbitro, o dirigente do Bayern mostrou-se conciliador: “Acabei de falar com o árbitro, está tudo bem, foi um bom diálogo.”
O fato de Dingert ter admitido, após rever as imagens, que havia expulsado erroneamente Luis Diaz, do Bayern, com cartão amarelo-vermelho por uma suposta simulação, foi “muito honroso”, elogiou Eberl. “Para ele, estava claro que era uma simulação, mas agora ele viu as imagens e diz que não era cartão amarelo-vermelho.”
Díaz havia driblado o goleiro do Leverkusen, Janis Blaswich, na área aos 84 minutos e caído no chão. Dingert interpretou a jogada em campo como simulação e mandou o colombiano para o vestiário mais cedo com um cartão amarelo-vermelho. “Não quero defender aqui que fosse pênalti, mas isso não é simulação de jeito nenhum”, reclamou o meio-campista do Bayern, Joshua Kimmich, à DAZN. O técnico Vincent Kompany também protestou: “Ninguém no estádio sabe por que ele recebeu o cartão amarelo-vermelho.”
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Cartão amarelo-vermelho para Luis Díaz? Dietmar Hamann aprova a decisão do árbitro
Enquanto isso, Dietmar Hamann, um ex-jogador do Bayern, se posicionou ao lado de Dingert. Para o comentarista da Sky, a decisão do árbitro de considerar a jogada de Diaz como simulação e puni-lo com cartão amarelo-vermelho foi “absolutamente compreensível”.
Hamann explicou seu ponto de vista com uma tendência no futebol que o incomoda: “Nos últimos meses, ou mesmo anos, essa prática de simulação voltou a se infiltrar no jogo, esse ato de se jogar no chão para provocar pênaltis. E já era hora de acabar com isso – mesmo que seja com um cartão, e mesmo que seja o segundo e leve à expulsão. Por isso, concordo plenamente com o árbitro; para mim, ele tomou a decisão certa.”
Kompany, por sua vez, ficou muito irritado por não poder contar com Diaz na última partida antes da pausa para os jogos internacionais. O atacante de 29 anos perderá o jogo em casa contra o Union Berlin no próximo sábado por estar suspenso.
Mesmo gol anulado de Harry Kane deixa o FC Bayern furioso
A jogada na área envolvendo Diaz não foi, de longe, a única que causou polêmica na tarde de sábado na BayArena. Enquanto o cartão vermelho recebido pelo atacante do FCB, Nicolas Jackson, pouco antes do apito para o intervalo foi considerado por todos como justificado, um dos dois gols anulados do Bayern, em particular, gerou intensas discussões.
Aos 30 minutos do segundo tempo, Harry Kane, que havia entrado em campo pouco antes, bloqueou com o cotovelo um chute longo do goleiro do Leverkusen, Blaswich. Diaz então disputou a bola na área do Bayer e serviu Kane, que só precisava empurrar a bola para o suposto gol de empate. Após a intervenção do VAR, porém, o gol foi anulado, pois Dingert marcou mão de Kane.
Após o apito final, Dingert manteve sua decisão: “Da minha posição, não percebi isso inicialmente. O VAR me recomendou que revisasse a perspectiva atrás do gol. E foi aí que percebi: o braço entra levemente na trajetória do chute. Isso deu início à fase de ataque e permitiu que o Bayern controlasse a jogada.”
No Bayern, a opinião era diferente. “Para mim, é claramente um gol válido”, enfatizou Kompany, e o zagueiro Jonathan Tag declarou à Sky: “Para mim, não é mão. Ele se vira, o braço não está longe do corpo. Portanto, para mim não é mão, mas o árbitro decidiu assim.”
O fato de o Bayern ter conseguido levar um ponto de Leverkusen, apesar do gol sofrido logo no início (Aleix Garcia, aos 6 minutos), deveu-se ao gol de Diaz, que empatou o jogo em 1 a 1 aos 69 minutos. Como o Borussia Dortmund venceu por 2 a 0 contra o FC Augsburg na mesma rodada, a vantagem do FCB sobre seu principal perseguidor diminuiu para nove pontos. No entanto, o Bayern dificilmente perderá o próximo título de campeão nas oito rodadas restantes.
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Os próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data Hora Partida Quarta-feira, 18 de março 21h FC Bayern x Atalanta (Liga dos Campeões) Sábado, 21 de março 15h30 FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)