Mohamed Salah & Liverpool: é hora do adeus e de lucrar com a saída do ídolo dos Reds

Clube não pode desperdiçar última chance de ganhar um bom dinheiro com um jogador de 31 anos que anda mal das pernas

"Se eu falar hoje, vai pegar fogo." Assim disse Mohamed Salah enquanto ele mesmo jogava gasolina em um incêndio que ele próprio havia causado no London Stadium no sábado. Foi um ato de sabotagem no fim de um decepcionante empate por 2 a 2 com o West Ham, embora totalmente condizente com a reta final calamitosa de campanha do Liverpool, que tem sido uma sucessiva coleção de falhas individuais.

De fato, a desagradável briga de Salah com Jürgen Klopp à beira do campo ocorreu segundos após a quase inevitável concessão de mais um gol, que teve suas origens em um erro (desta vez de Alisson Becker) - que foi precedido pelo desperdício de várias chances para liquidar o jogo pelos Reds.

Consequentemente, os torcedores do Liverpool, não só frustrados por virem suas esperanças de título da Premier League se ruírem rodada após rodada, tiveram que lidar também com a triste situação de dois ícones do clube envolvidos em uma discussão acalorada e pública.

Foi tudo tão lamentável e apenas reforçou a crença de que o Liverpool deveria aproveitar para vender o Salah no meio deste ano.