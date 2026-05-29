"Mesmo que os números do salário possam ser absurdos!" Robert Lewandowski é cogitado para um clube de primeira linha

Até meados de maio, ainda não se sabia se Lewandowski deixaria o Barça ao término de seu contrato, no final de junho, ou se assinaria mais uma vez um novo contrato com os catalães. O campeão espanhol teria oferecido ao atacante de 37 anos uma renovação com salário reduzido, mas Lewandowski recusou a proposta após ponderar cuidadosamente.

Para o futuro do ex-astro do Bayern, há agora basicamente duas opções: uma aventura financeiramente certamente muito lucrativa nos EUA ou na Arábia Saudita, ou permanecer no futebol de ponta europeu. Nos últimos meses, falava-se de interesse principalmente por parte dos dois gigantes italianos, Juventus de Turim e AC Milan, que, no entanto, não conseguiram se classificar para a Liga dos Campeões. Caso Lewandowski continue se vendo na competição de elite, essas duas opções estariam, portanto, descartadas.

Enquanto isso, o FC Porto, atual campeão português, que pode oferecer a Lewandowski a chance de disputar a Liga dos Campeões, também é considerado interessado. E o United também já foi cogitado quando se tratava do futuro do artilheiro polonês. O terceiro colocado na última temporada da Premier League estará de volta à Liga dos Campeões na próxima temporada, e Lewandowski tem um histórico com o United. Em 2024, ele confirmou em uma conversa com Ferdinand no canal do YouTube deste último que já havia chegado a um acordo com os ingleses em 2012. Seu clube na época, o Borussia Dortmund, porém, vetou a transferência; dois anos depois, no verão de 2014, Lewandowski acabou se juntando ao FC Bayern de Munique.