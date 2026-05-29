"Lewandowski também não é uma má opção, se eles quiserem contratar mais um atacante", disse o ex-zagueiro de classe mundial em seu próprio canal no YouTube.
Traduzido por
"Mesmo que os números do salário possam ser absurdos!" Robert Lewandowski é cogitado para um clube de primeira linha
Entre outros pontos, Ferdinand destacou o seguinte em sua proposta: caso o United aposte de vez em Benjamin Sesko como centroavante a longo prazo — jogador pelo qual pagou 76,5 milhões de euros de transferência ao RB Leipzig no verão passado —, Lewandowski seria o complemento perfeito. “Se você acredita que Sesko é o homem certo para os próximos cinco anos, ele poderia aprender muito jogando atrás de Lewandowski. Ele é uma pessoa maravilhosa e humilde. Ele mostraria o caminho a Sesko e o ajudaria a jogar melhor”, explicou Ferdinand.
Lewandowski deixa o FC Barcelona neste verão sem custo de transferência, então o United poderia contratar o polonês de graça. “Seria uma contratação sensata, mesmo que os números do salário possam ser exorbitantes”, observou Ferdinand, lembrando que os Red Devils certamente teriam que oferecer a Lewandowski um salário generoso para convencê-lo a se transferir para Old Trafford. “Se você quer ajudar o time, ele seria uma ótima aquisição. Será um verão importante e interessante para ver quem o Manchester United vai contratar”, continuou Ferdinand.
- Getty Images
Robert Lewandowski: será que a Juventus e o Milan estão fora da disputa?
Até meados de maio, ainda não se sabia se Lewandowski deixaria o Barça ao término de seu contrato, no final de junho, ou se assinaria mais uma vez um novo contrato com os catalães. O campeão espanhol teria oferecido ao atacante de 37 anos uma renovação com salário reduzido, mas Lewandowski recusou a proposta após ponderar cuidadosamente.
Para o futuro do ex-astro do Bayern, há agora basicamente duas opções: uma aventura financeiramente certamente muito lucrativa nos EUA ou na Arábia Saudita, ou permanecer no futebol de ponta europeu. Nos últimos meses, falava-se de interesse principalmente por parte dos dois gigantes italianos, Juventus de Turim e AC Milan, que, no entanto, não conseguiram se classificar para a Liga dos Campeões. Caso Lewandowski continue se vendo na competição de elite, essas duas opções estariam, portanto, descartadas.
Enquanto isso, o FC Porto, atual campeão português, que pode oferecer a Lewandowski a chance de disputar a Liga dos Campeões, também é considerado interessado. E o United também já foi cogitado quando se tratava do futuro do artilheiro polonês. O terceiro colocado na última temporada da Premier League estará de volta à Liga dos Campeões na próxima temporada, e Lewandowski tem um histórico com o United. Em 2024, ele confirmou em uma conversa com Ferdinand no canal do YouTube deste último que já havia chegado a um acordo com os ingleses em 2012. Seu clube na época, o Borussia Dortmund, porém, vetou a transferência; dois anos depois, no verão de 2014, Lewandowski acabou se juntando ao FC Bayern de Munique.
Será que Robert Lewandowski é o atacante que o Manchester United procura?
No Barça, Lewandowski não era mais titular na última temporada, mas ainda assim desempenhou um papel importante para o técnico Hansi Flick. Ele provou que continua com o faro de gol, entre outras coisas, com 14 gols em 31 partidas da LaLiga.
No United, Sesko, após um período de adaptação, convenceu na segunda metade da última temporada; no total, o esloveno de 22 anos marcou onze gols em 30 partidas da Premier League. Com Matheus Cunha, que frequentemente atua como segundo atacante ou pelas pontas, a equipe do técnico Michael Carrick conta com mais uma excelente opção para o centro do ataque, enquanto Joshua Zirkzee não conseguiu ir além do papel de reserva recentemente e deve deixar o clube no meio do ano.
De qualquer forma, o United deve se concentrar na contratação de um atacante central experiente. Lewandowski se encaixaria perfeitamente no perfil desejado, especialmente porque, apesar da idade avançada, continua em excelente forma física.
- (C)Getty Images
Os números de Robert Lewandowski na temporada 2025/26
Jogos
46
Gols
19
Assistências
4