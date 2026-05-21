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Palmeiras v Cerro Porteño - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Gabriel Marin

A lista de problemas do Palmeiras diante do Flamengo na "final" do Brasileirão

Flamengo x Palmeiras
Flamengo
Palmeiras
Brasileirão

Com desfalques, ataque em baixa, defesa vulnerável e retrospecto negativo, Verdão chega pressionado para o duelo de sábado (23) contra o rival carioca

O confronto entre Palmeiras e Flamengo, no próximo sábado (23), às 21h (de Brasília), ganhou contornos de "final" antecipada do Campeonato Brasileiro. Líderes técnicos e financeiros do futebol nacional nos últimos anos, os dois clubes chegam ao duelo cercados de expectativa, principalmente pelo impacto que o resultado pode ter na disputa pelo título. Mas, do lado palmeirense, o cenário está longe do ideal.

Além da pressão pelos recentes tropeços no Brasileirão, Abel Ferreira terá de administrar uma série de problemas que aumentam o grau de dificuldade da partida. O Palmeiras convive com desfalques importantes, dificuldades ofensivas, instabilidade defensiva e um retrospecto indigesto diante do Flamengo na competição nacional.

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  • Internacional v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Departamento médico vira dor de cabeça para Abel

    A preparação para o confronto decisivo acontece em meio a uma verdadeira crise física no elenco. O Palmeiras perdeu peças importantes nas últimas semanas e chega ao clássico interestadual com o elenco bastante desfalcado.

    Na defesa, Piquerez segue fora, assim como Bruno Fuchs, reduzindo as opções para o sistema defensivo. No setor ofensivo, Felipe Anderson, Sosa e Vitor Roque também viraram problemas para a comissão técnica, deixando o ataque ainda mais limitado em um momento de baixa produção ofensiva.

    As ausências afetam diretamente o equilíbrio da equipe. Sem conseguir repetir formações e tendo de improvisar em determinados setores, Abel Ferreira vem encontrando dificuldades para manter o padrão competitivo do time.

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  • SE Palmeiras v FC Porto: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Palmeiras adota cautela máxima com Paulinho

    Mesmo com a necessidade urgente de soluções ofensivas, o Palmeiras mantém cautela na utilização de Paulinho. O atacante teve minutagem ampliada recentemente, mas ainda passa por um processo controlado de recuperação física.

    Internamente, a comissão técnica entende que acelerar o retorno pode representar um risco de nova lesão, principalmente em um calendário extremamente desgastante. Por isso, o clube prepara um trabalho intensivo para recuperar o jogador gradualmente e tê-lo em melhores condições na sequência da temporada.

    A situação, porém, cria um dilema para Abel Ferreira. Ao mesmo tempo em que o Palmeiras precisa aumentar o poder de fogo imediatamente, também não quer comprometer um dos principais reforços do elenco para o restante do ano.

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-CERROPORTENOAFP

    Defesa perde consistência e passa a sofrer gols com frequência

    Historicamente conhecido pela solidez defensiva sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras atravessa um momento incomum no setor. Nos últimos jogos, a equipe passou a sofrer gols com frequência e já não demonstra a mesma segurança defensiva que marcou suas campanhas vitoriosas recentes.

    As lesões ajudam a explicar parte da queda de rendimento. A falta de continuidade na linha defensiva prejudica o entrosamento e aumenta os erros individuais e coletivos. Além disso, o time também vem oferecendo mais espaços em transições defensivas, algo que pode ser fatal diante de um Flamengo extremamente agressivo ofensivamente.

    Contra um adversário que costuma controlar posse de bola e criar muitas oportunidades, a vulnerabilidade defensiva preocupa ainda mais.

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-CERROPORTENOAFP

    Ataque vive fase de baixa e dificuldade para decidir jogos

    Se a defesa já não transmite confiança, o ataque também virou motivo de preocupação. O Palmeiras vem encontrando enormes dificuldades para transformar volume de jogo em gols.

    A equipe perdeu agressividade ofensiva, cria menos chances claras e depende excessivamente de jogadas individuais ou bolas paradas para balançar as redes. A ausência de jogadores importantes e a falta de uma referência ofensiva em alta ajudam a explicar a queda de rendimento.

    Nos últimos compromissos pelo Brasileirão, o Verdão teve dificuldades até mesmo contra equipes da parte intermediária da tabela, acumulando atuações abaixo do esperado ofensivamente.

  • Sporting Cristal v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2026Getty Images News

    Três empates seguidos aumentam pressão no Brasileirão

    A sequência recente no Campeonato Brasileiro também aumentou a cobrança sobre o elenco palmeirense. O time chega para enfrentar o Flamengo após três empates consecutivos na competição, resultados que frearam a campanha da equipe.

    Além da perda de pontos, os tropeços aumentaram a desconfiança da torcida, que já demonstrou irritação recente com o desempenho apresentado. O Palmeiras deixou escapar oportunidades importantes para abrir vantagem na tabela e agora vê justamente o Flamengo crescer na disputa.

    O confronto do próximo sábado (23), portanto, ganhou um peso ainda maior no ambiente alviverde.

  • Palmeiras v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Retrospecto contra o Flamengo no Brasileirão incomoda

    Outro fator que amplia a pressão sobre o Palmeiras é o histórico recente diante do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O clube paulista não vence o rival carioca pela competição desde 2017.

    Desde então, o Flamengo acumulou resultados positivos e conseguiu criar uma espécie de barreira psicológica no confronto direto pelo torneio nacional. Mesmo em temporadas nas quais o Palmeiras foi campeão, o duelo diante dos cariocas seguiu sendo um dos maiores obstáculos da equipe.

    O retrospecto aumenta o tamanho do desafio para Abel Ferreira e seus jogadores justamente em um momento de instabilidade técnica e emocional.

    Mais do que os três pontos, o duelo representa uma oportunidade para o Verdão recuperar confiança, reencontrar seu melhor futebol e dar uma resposta em um momento de questionamentos. Do outro lado, porém, estará justamente o adversário que mais tem causado dificuldades ao clube nos últimos anos.

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