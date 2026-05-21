A lista de problemas do Palmeiras diante do Flamengo na "final" do Brasileirão

O confronto entre Palmeiras e Flamengo, no próximo sábado (23), às 21h (de Brasília), ganhou contornos de "final" antecipada do Campeonato Brasileiro. Líderes técnicos e financeiros do futebol nacional nos últimos anos, os dois clubes chegam ao duelo cercados de expectativa, principalmente pelo impacto que o resultado pode ter na disputa pelo título. Mas, do lado palmeirense, o cenário está longe do ideal.

Além da pressão pelos recentes tropeços no Brasileirão, Abel Ferreira terá de administrar uma série de problemas que aumentam o grau de dificuldade da partida. O Palmeiras convive com desfalques importantes, dificuldades ofensivas, instabilidade defensiva e um retrospecto indigesto diante do Flamengo na competição nacional.