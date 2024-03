Linda Caicedo: como a estrela do Real Madrid chegou ao topo do NXGN 2024

A colombiana de 19 anos foi eleita a jovem mais talentosa do mundo no futebol feminino e já mostrou o quanto promete para o futuro

Todo craque do mundo da bola tem aquele primeiro momento na carreira em que o planeta inteiro conhece seu talento. O caso de Linda Caicedo, detentora do primeiro lugar na lista do NXGN 2024 no futebol feminino, aconteceu no ano passado, e no principal palco que esse esporte pode proporcionar: na Copa do Mundo.

O jogo entre Colômbia e Alemanha estava empatado em 0 a 0 até o segundo tempo, e, embora as europeias fossem as favoritas a vencer o torneio, quem pressionava eram as sul-americanas. Foi a hora de Caicedo brilhar. Ela pegou a bola na ponta esquerda, cortou para dentro da área e acertou onde a coruja dorme, abrindo o placar e, mesmo que estivesse enfrentando Sara Dabritz e Svenja Huth, se tornando o destaque do duelo.

O gol foi indicado ao prêmio Puskas, e a comemoração com sua torcida deixou o espetáculo ainda maior. O público de amarelo presente no estádio naquele dia e em toda a copa fez com que as jogadoras se inspirassem mais ainda, e Caicedo com certeza já pôde sentir o verdadeiro intuito do futebol.

É fato que, muitas vezes, esses momentos de destaque individual se tornam apenas lampejos isolados na carreira de uma atleta, podendo se tornar uma ‘eterna promessa’ e não correspondendo ao que aconteceu para ter toda a expectativa em sua volta. Porém, o caso de Caicedo não parece ser assim, e, no momento, não há nenhuma jovem tão qualificada quanto a ponta do Real Madrid.