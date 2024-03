Lamine Yamal: como o garoto do Barcelona chegou ao topo do NXGN 2024

Ponta do Barcelona viu sua carreira decolar nos últimos 12 meses e parece destinado a ser um dos talentos da próxima geração

Lamine Yamal é um retrato das crias de La Masia. Pelo menos, é o que nos dizem. Isso vem da Adidas, que criou toda uma campanha em torno das raízes do ponta no Barcelona. Vem de inúmeros comentaristas e jornalistas, que frequentemente comparam Yamal com as lendas do passado do Barça. Vem do próprio jogador, que faz "304" com as mãos, o código de área da Catalunha, toda vez que comemora um tento.

Não houve um momento singular que tenha definido a jovem carreira do ponta até agora, mas não há dúvida sobre sua rápida ascensão. A cada jogo, ele mostra novas habilidades. Com as conquistas individuais vindo a passos largos, resta-nos apenas admirar um jogador de futebol que parece muito além de seus 16 anos. Por isso, ele terminou no topo da lista NXGN 2024 da GOAL, que engloba os melhores jovens jogadores do mundo. Ele já é o mais novo a conquistá-lo, aliás.

Yamal está aqui para ficar. É não só a atual grande esperança do Barça, mas também a grande esperança do futebol espanhol.