O clube conseguiu gerir com sucesso o declínio dos seus melhores jogadores, mas não deveria abrir uma exceção ao belga

Antes de tomar a decisão surpreendente de se tornar CEO do Manchester United, Omar Berrada concedeu uma entrevista ao The Financial Times, discutindo seu papel na transformação do Manchester City, no operador financeiro mais astuto do futebol.

O City acabara de registrar receitas recordes mundiais de £712 milhões de libras após a conquista da Tríplice Coroa, mas Berrada enfatizou que o sucesso não se limitava apenas a gastos extravagantes em estrelas como Erling Haaland ou Jack Grealish, mas também envolvia negociações criteriosas.

O francês, que deixou o Barcelona para ingressar no City em 2010, explicou como contribuiu para o clube "tomar as decisões certas e extrair o máximo de vantagem emocional dessas decisões". Ele também alertou contra a "ladeira escorregadia" de ceder às demandas de jogadores, agentes ou clubes durante as negociações contratuais.

Mais artigos abaixo

Embora Berrada tenha deixado o City, o clube certamente se beneficiará ao continuar seguindo seus conselhos, especialmente em negociações envolvendo jogadores essenciais e produtivos, como Kevin De Bruyne, que pode despertar interesse da Arábia Saudita neste verão europeu.