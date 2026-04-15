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GFX Jude Bellingham Kylian Mbappe Vinicius JrGetty/GOAL
Muhammad Zaki

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Jude Bellingham admite que “pode ser difícil” entrosar-se com Kylian Mbappé e Vinícius Júnior no Real Madrid

J. Bellingham
Real Madrid
K. Mbappe
Vinicius Junior
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Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
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Jude Bellingham falou abertamente sobre os desafios táticos de dividir o campo com as superestrelas Kylian Mbappé e Vinícius Júnior no Real Madrid. Antes da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, que será decisiva para o destino da temporada, o jogador da seleção inglesa admitiu que encontrar um ritmo de jogo coeso com dois atacantes que atuam naturalmente pela esquerda nem sempre é fácil.

  • Problemas táticos para as superestrelas do Real Madrid

    As expectativas atingiram o auge quando Mbappé se juntou a Vinícius Júnior e Bellingham no Bernabéu em 2024, mas a sintonia em campo ainda está em desenvolvimento. Em declarações antes da viagem de quarta-feira à Allianz Arena, Bellingham foi sincero sobre o atrito que surge quando tantos atacantes de renome ocupam espaços semelhantes.

    “É difícil, porque ainda sinto que houve muitos jogos em que nos combinamos muito bem”, disse Bellingham. “Às vezes, pode ser complicado com dois jogadores naturalmente de esquerda [Mbappé e Vini]. Pode ser complicado quando estamos todos do mesmo lado. [Álvaro] Arbeloa encontrou um equilíbrio comigo um pouco mais do outro lado. Somos fluidos, temos liberdade para nos movimentar; às vezes isso pode desorganizar um pouco, mas com os dois, você tem que confiar na habilidade deles... Quando as coisas estão certas, espero que seja como amanhã. Já vi isso antes.”

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  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Uma noite decisiva em Munique

    Com uma desvantagem de 2 a 1 após a primeira partida em casa e nove pontos atrás do Barcelona na La Liga, após um empate decepcionante com o Girona, a Liga dos Campeões é a última esperança do Real Madrid de conquistar um título. Bellingham, que passou por uma temporada marcada por lesões após uma cirurgia no ombro e problemas nos tendões, está bem ciente da pressão que envolve o confronto.

    “Queremos continuar disputando algo no final da temporada”, acrescentou o meio-campista. “É extremamente importante para nós, para o clube... Obviamente, tem sido uma temporada um pouco frustrante para mim, a primeira assim, perdendo tantos jogos por lesão. Qualquer derrota na Liga dos Campeões parece um desastre. Dada a situação em que estamos, entendemos que amanhã é uma final. Temos que encarar isso como um jogo de tudo ou nada.”

  • Kompany desmente a lenda do Real Madrid

    Enquanto os gigantes espanhóis se valem de seu histórico de milagres europeus, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, não se deixa levar pelo entusiasmo. O técnico belga questionou a aura mística que envolve a história de viradas do time na Liga dos Campeões, insistindo que tais narrativas não são exclusivas dos 15 vezes campeões. “Eles ainda estão entre os melhores da Europa, [mas] não vejo as ‘histórias de remontadas’ como algo único. São histórias de outros clubes, como Barcelona, Liverpool e Bayern de Munique”, afirmou Kompany.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Arbeloa mantém-se firme apesar da pressão

    Enquanto Kompany está determinado a acabar com a aura mística do Real Madrid na Europa, Álvaro Arbeloa está mais do que feliz em abraçá-la de peito aberto. Apesar de enfrentar um escrutínio cada vez maior após uma sequência de três jogos sem vitórias, o técnico dos Blancos permanece firme em sua convicção de que o DNA do clube os levará à vitória. 

    “Para começar, somos o Real Madrid”, disse Arbeloa aos repórteres. “Se há um time que vem a este estádio para virar o jogo, somos nós. Se tivéssemos vencido [a primeira partida], não teria sido nada de mais. O goleiro deles [Manuel Neuer] foi o MVP.”

    Enquanto a cortina se prepara para se abrir nesta noite decisiva na Allianz Arena, a mensagem final de Arbeloa não deixa margem para dúvidas sobre a mentalidade do time. “Somos capazes disso. O técnico do Real Madrid acredita, os jogadores acreditam e o clube acredita”, concluiu. “Não encontrei um único torcedor nos últimos dias que não acredite que vamos vencer.”

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