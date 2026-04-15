Jude Bellingham admite que “pode ser difícil” entrosar-se com Kylian Mbappé e Vinícius Júnior no Real Madrid

As expectativas atingiram o auge quando Mbappé se juntou a Vinícius Júnior e Bellingham no Bernabéu em 2024, mas a sintonia em campo ainda está em desenvolvimento. Em declarações antes da viagem de quarta-feira à Allianz Arena, Bellingham foi sincero sobre o atrito que surge quando tantos atacantes de renome ocupam espaços semelhantes.

“É difícil, porque ainda sinto que houve muitos jogos em que nos combinamos muito bem”, disse Bellingham. “Às vezes, pode ser complicado com dois jogadores naturalmente de esquerda [Mbappé e Vini]. Pode ser complicado quando estamos todos do mesmo lado. [Álvaro] Arbeloa encontrou um equilíbrio comigo um pouco mais do outro lado. Somos fluidos, temos liberdade para nos movimentar; às vezes isso pode desorganizar um pouco, mas com os dois, você tem que confiar na habilidade deles... Quando as coisas estão certas, espero que seja como amanhã. Já vi isso antes.”