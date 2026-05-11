Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Jornal espanhol diz que Neymar está "desesperado" pela Copa do Mundo

Neymar
Copa do Mundo

Camisa 10 do Santos volta a ganhar destaque internacional após atuação decisiva e tenta convencer Carlo Ancelotti às vésperas da convocação da seleção brasileira

Faltando apenas uma semana para Carlo Ancelotti anunciar a lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Neymar voltou ao centro das atenções da imprensa internacional. O jogador do Santos teve atuação destacada na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no último domingo (10), na Vila Belmiro, e reacendeu o debate sobre uma possível convocação para o Mundial.

A atuação do atacante repercutiu principalmente na Espanha, onde os jornais AS e Marca destacaram a insistência do jogador em buscar espaço entre os escolhidos do treinador italiano.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Imprensa espanhola destaca reação de Neymar

    O diário espanhol AS publicou que "Neymar se recusa a desistir" da Copa do Mundo. Segundo a análise do jornal, o atacante fez uma de suas melhores apresentações nos últimos meses com a camisa santista, mostrando intensidade e vontade de liderar a equipe.

    "A decisão do treinador, para o bem ou para o mal de Neymar, já estará tomada, mas a atuação do camisa 10 em Vila Belmiro foi a de um jogador ansioso para provar seu valor, conquistar a torcida e liderar o Santos".

    Já o Marca adotou um tom ainda mais incisivo ao afirmar que o brasileiro está "desesperado" para disputar o Mundial. O veículo ressaltou que Neymar ainda terá mais duas partidas para tentar convencer Ancelotti antes da convocação oficial, marcada para o dia 18 de maio.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!
    • Publicidade
  • Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Atuação contra o Bragantino aumenta expectativa

    O gol marcado diante do Red Bull Bragantino representou mais do que apenas uma boa atuação individual. O desempenho foi visto como um sinal de recuperação técnica e física do jogador, que busca recuperar espaço na seleção brasileira.

    Além do gol, Neymar participou ativamente das ações ofensivas do time e recebeu elogios pela movimentação e pela postura em campo. A atuação aumentou a expectativa da torcida santista e também alimentou discussões sobre a possibilidade de um retorno à equipe nacional após quase dois anos.

  • Uruguay v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Longo caminho após grave lesão

    Neymar não veste a camisa da seleção brasileira desde 17 de outubro de 2023, quando o Brasil enfrentou o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Na ocasião, ainda sob o comando de Fernando Diniz, o atacante sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo.

    O problema incluiu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco, lesões que exigiram cirurgia e um longo período de recuperação. O retorno aos gramados aconteceu apenas em 24 de outubro do ano seguinte, quando o jogador ainda defendia o Al Hilal, da Arábia Saudita.

    Desde então, Neymar tenta recuperar ritmo de jogo, sequência física e protagonismo dentro de campo. O retorno ao Santos foi tratado como uma oportunidade de recomeço na carreira e também como uma tentativa de reconquistar espaço na seleção.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Convocação de Ancelotti movimenta bastidores

    A expectativa em torno da primeira convocação de Carlo Ancelotti para uma Copa do Mundo aumenta à medida que a data se aproxima. O treinador italiano terá a missão de definir os nomes que defenderão o Brasil no principal torneio do futebol mundial.

    Mesmo sem atuar pela seleção há um longo período, Neymar segue sendo um dos jogadores mais comentados entre torcedores e imprensa. A experiência em Copas, o histórico com a camisa amarela e a recuperação recente mantêm o atacante no radar até os últimos momentos antes do anúncio oficial.

    Com mais duas partidas para disputar antes da convocação, o camisa 10 do Santos tenta transformar desempenho em confiança e esperança de voltar ao principal palco do futebol mundial.