A presença de Neymar na próxima Copa do Mundo virou uma das principais novelas do futebol brasileiro. Fora das últimas convocações da seleção e ainda em busca de melhor condição física, o atleta vive uma corrida contra o relógio.

O técnico Carlo Ancelotti deixou o atacante do Santos fora da última convocação antes da lista final para o mundial, reforçando que o jogador ainda não está em condições ideais.

Desde a grave lesão no joelho sofrida em outubro de 2023, o craque não atua pela seleção brasileira e vem lidando com problemas físicos e falta de sequência. Mesmo assim, a porta não está fechada. O treinador já indicou que pode contar com o camisa 10 caso ele atinja 100% de forma até a definição final do elenco.

A seguir, a GOAL mostra quantos jogos Neymar pode fazer até a convocação final para a Copa do Mundo...