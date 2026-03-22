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Gabriel Marin

Quantos jogos Neymar pode fazer até a convocação final para a Copa do Mundo?

Fora da seleção desde 2023, camisa 10 corre contra o tempo para garantir vaga no mundial

A presença de Neymar na próxima Copa do Mundo virou uma das principais novelas do futebol brasileiro. Fora das últimas convocações da seleção e ainda em busca de melhor condição física, o atleta vive uma corrida contra o relógio.

O técnico Carlo Ancelotti deixou o atacante do Santos fora da última convocação antes da lista final para o mundial, reforçando que o jogador ainda não está em condições ideais.

Desde a grave lesão no joelho sofrida em outubro de 2023, o craque não atua pela seleção brasileira e vem lidando com problemas físicos e falta de sequência. Mesmo assim, a porta não está fechada. O treinador já indicou que pode contar com o camisa 10 caso ele atinja 100% de forma até a definição final do elenco.

A seguir, a GOAL mostra quantos jogos Neymar pode fazer até a convocação final para a Copa do Mundo...

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  • Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Quantos jogos até a convocação?

    Com a convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo marcada para o dia 18 de maio, Neymar poderá fazer, no máximo, 14 jogos. Entre Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil, o jogador terá apenas estes jogos para tentar convencer Carlo Ancelotti de que merece estar na lista:

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!

    - Santos x Remo, Campeonato Brasileiro, dia 2 de abril;

    - Flamengo x Santos, Campeonato Brasileiro, dia 5 de abril;

    - Deportivo Cuenca x Santos, Sul-Americana, dia 8 de abril;

    - Santos x Atlético-MG, Campeonato Brasileiro, dia 12 de abril;

    - Santos x Deportivo Recoleta, Sul-Americana, dia 14 de abril;

    - Santos x Fluminense, Campeonato Brasileiro, dia 19 de abril;

    - Adversário ainda não definido x Santos, Copa do Brasil, dia 22 ou 23 de abril;

    - Bahia x Santos, Campeonato Brasileiro, dia 26 de abril;

    - San Lorenzo x Santos, Sul-Americana, dia 28 de abril;

    - Palmeiras x Santos, Campeonato Brasileiro, dia 3 de maio;

    - Deportivo Recoleta x Santos, Sul-Americana, dia 5 de maio;

    - Santos x Red Bull Bragantino, Campeonato Brasileiro, dia 10 de maio;

    - Santos x Adversário não definido, Copa do Brasil, dia 13 ou 14 de maio;

    - Santos x Coritiba, Campeonato Brasileiro, dia 17 de maio.

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