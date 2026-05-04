Internacional vence o Fluminense, deixa o Z4 e aprofunda crise carioca no Brasileirão

O Internacional venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite deste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e conquistou um resultado fundamental na luta contra o rebaixamento. Com gols de Bernabei e Alerrandro, o Colorado saiu da zona da degola e subiu para a 12ª colocação, com 17 pontos.
Do outro lado, o Fluminense perdeu uma grande oportunidade de assumir a vice-liderança da competição. O Tricolor das Laranjeiras permanece na terceira posição, com 26 pontos, e vê aumentar a pressão em meio a uma fase irregular.