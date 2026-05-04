Internacional v Fluminense - Brasileirao 2026
Gabriel Marin

Internacional vence o Fluminense, deixa o Z4 e aprofunda crise carioca no Brasileirão

Colorado faz 2 a 0 no Beira-Rio, ganha fôlego na tabela e impede Tricolor de assumir vice-liderança

O Internacional venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite deste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e conquistou um resultado fundamental na luta contra o rebaixamento. Com gols de Bernabei e Alerrandro, o Colorado saiu da zona da degola e subiu para a 12ª colocação, com 17 pontos.

Do outro lado, o Fluminense perdeu uma grande oportunidade de assumir a vice-liderança da competição. O Tricolor das Laranjeiras permanece na terceira posição, com 26 pontos, e vê aumentar a pressão em meio a uma fase irregular.

    Primeiro tempo travado e com pouca criatividade

    A etapa inicial foi marcada por muitas faltas e baixa produção ofensiva das duas equipes. Logo no primeiro minuto, o Inter assustou com Bruno Henrique, que arriscou de fora da área, mas mandou à direita do gol.

    Aos 4 minutos, Carbonero teve boa chance após falha da defesa carioca, mas finalizou para fora. O Fluminense só conseguiu responder aos 20, com Bernal, que arriscou de longe sem perigo. Pouco depois, Cannobio fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área, mas ninguém apareceu para finalizar.

    O jogo seguiu truncado até que, aos 38 minutos, o Inter encontrou o caminho do gol. Bernabei tabelou com Alerrandro, recebeu em boas condições e, cara a cara com Fábio, finalizou com precisão para abrir o placar.

    Inter aproveita chances e amplia na reta final

    O segundo tempo começou mais movimentado. Logo aos 2 minutos, Savarino acertou o travessão após boa jogada trabalhada pelo ataque do Fluminense.

    Mas quem foi eficiente novamente foi o Internacional. Na sequência, Vitinho fez boa jogada individual, finalizou para defesa de Fábio, e no rebote Alerrandro apareceu bem para ampliar o marcador.

    Flu pressiona, mas para em grande atuação de Anthoni

    Precisando reagir, o Fluminense criou boas oportunidades. Savarino deixou Serna em ótima posição, mas o goleiro Anthoni fez grande defesa. Pouco depois, John Kennedy finalizou de fora da área e novamente o arqueiro colorado salvou.

    O Inter também teve chances de ampliar. Aos 34, Matheus Bahia finalizou e Fábio defendeu. No rebote, Borré tentou marcar, mas parou outra vez no goleiro tricolor, ainda reclamando de pênalti na sequência.

    Próximos desafios

    Antes de voltar a campo pelo Brasileirão, o Internacional disputa a Recopa Gaúcha contra o Brasil de Pelotas, na quarta-feira (6), às 20h. Pelo campeonato nacional, o próximo compromisso será diante do Coritiba, no sábado (9), às 16h, no Couto Pereira.

    Já o Fluminense vive um momento delicado também na Libertadores. Na quarta-feira (6), às 21h30, o time encara o Independiente Rivadavia, da Argentina, precisando vencer para evitar o risco de eliminação precoce na fase de grupos.

