Harry Kane de volta ao Tottenham Stadium! Atacante do Bayern de Munique terá um emocionante retorno para sua "casa"

O atacante inglês deve retornar ao estádio para um amistoso de pré-temporada em agosto

O atacante Harry Kane começa a se preparar para enfrentar seu ex-clube, o Tottenham, com a camisa do Bayern. Os clubes anunciaram um amistoso de pré-temporada para dia 10 de agosto. O jogador, maior artilheiro de todos os tempos dos Spurs, após sua transferência bem-sucedida para os bávaros, tem a chance de enfrentar seu antigo time pela primeira vez, com expectativas altas para seu desempenho.