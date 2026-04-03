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Hussein Hamdy

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Guardiola: Rodri não recusaria a oportunidade de se transferir para o Real Madrid

P. Guardiola
Rodri
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Pep impõe uma condição para a saída do astro espanhol

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, confirmou seu desejo de manter o meio-campista Rodri no time, mas ressaltou que qualquer jogador que não esteja feliz tem o direito de deixar o clube.

De acordo com a BBC, Rodri, ex-jogador do Atlético de Madrid, declarou durante a pausa para os jogos internacionais que pensaria em se juntar ao rival Real Madrid, considerando que “não se pode recusar os melhores clubes do mundo”.

O capitão da seleção espanhola, de 29 anos, se prepara para entrar no último ano de seu contrato atual no próximo verão, após ter disputado 293 partidas com a camisa do “Cities” desde que se juntou ao time em 2019.

  • Uma oportunidade imperdível

    Guardiola disse: “Não há nenhum jogador que recusaria a oportunidade de jogar pelo Real Madrid. Meu desejo sempre foi que Rodri permanecesse o máximo de tempo possível neste clube, pois ele é um jogador incrível e de grande classe, mas a vida de cada um pertence a si mesmo”.

    O Manchester City não conquistou nenhum título importante pela primeira vez em oito anos na última temporada, da qual Rodri ficou de fora na maior parte devido a uma lesão no joelho, após ter ganho a Bola de Ouro de 2024.

    O astro espanhol disputou 28 partidas em todas as competições durante a temporada atual, apesar de ter ficado afastado por longos períodos devido a uma lesão nos tendões da coxa, contribuindo para a conquista do título da Carabao Cup contra o Arsenal no estádio de Wembley.

    Ao longo de sua carreira no Manchester City, Rodri conquistou quatro títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões, uma FA Cup, além de três títulos da Carabao Cup.

    Leia também: Guardiola: Salah é um dos grandes... e merece uma grande despedida

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  • Excelência, Rodri

    Guardiola explicou que Rodri demonstrou, ao longo do tempo, “o quanto está ligado e próximo” do clube, descrevendo sua contribuição como “enorme”.

    O técnico espanhol reiterou que não impediria o meio-campista de sair “de forma alguma” caso ele quisesse partir, dizendo: “O interesse do clube vem antes de tudo... Se um jogador não está feliz, ele deve partir, e continuaremos da mesma forma se todos estiverem felizes, e acredito que Rodri está feliz”.

    Guardiola acrescentou: “Se Rodri não estiver feliz, basta bater na porta do diretor esportivo e aceitar uma oferta à altura de sua incrível qualidade; depois disso, ele não pertencerá mais ao clube, mas apenas a si mesmo”.

    Pep concluiu: “Eu sei o que o clube quer. Eles me disseram o que esperam de Rodri: que ele fique, fique e fique. Sempre tive uma sensação positiva em relação a isso, mas, no fim das contas, não sei o que pode acontecer.”

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