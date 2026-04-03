Guardiola: Rodri não recusaria a oportunidade de se transferir para o Real Madrid

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, confirmou seu desejo de manter o meio-campista Rodri no time, mas ressaltou que qualquer jogador que não esteja feliz tem o direito de deixar o clube.
De acordo com a BBC, Rodri, ex-jogador do Atlético de Madrid, declarou durante a pausa para os jogos internacionais que pensaria em se juntar ao rival Real Madrid, considerando que “não se pode recusar os melhores clubes do mundo”.
O capitão da seleção espanhola, de 29 anos, se prepara para entrar no último ano de seu contrato atual no próximo verão, após ter disputado 293 partidas com a camisa do “Cities” desde que se juntou ao time em 2019.