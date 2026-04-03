Guardiola: Rodri não recusaria a oportunidade de se transferir para o Real Madrid

Guardiola disse: “Não há nenhum jogador que recusaria a oportunidade de jogar pelo Real Madrid. Meu desejo sempre foi que Rodri permanecesse o máximo de tempo possível neste clube, pois ele é um jogador incrível e de grande classe, mas a vida de cada um pertence a si mesmo”.

O Manchester City não conquistou nenhum título importante pela primeira vez em oito anos na última temporada, da qual Rodri ficou de fora na maior parte devido a uma lesão no joelho, após ter ganho a Bola de Ouro de 2024.

O astro espanhol disputou 28 partidas em todas as competições durante a temporada atual, apesar de ter ficado afastado por longos períodos devido a uma lesão nos tendões da coxa, contribuindo para a conquista do título da Carabao Cup contra o Arsenal no estádio de Wembley.

Ao longo de sua carreira no Manchester City, Rodri conquistou quatro títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões, uma FA Cup, além de três títulos da Carabao Cup.



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