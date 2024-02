Gabriel Moscardo, do cérebro aos pés: por que o PSG investiu tanto na joia do Corinthians

Exemplo de um meio-campista moderno, o estudioso jovem de 18 anos parece um investimento inteligente dos campeões franceses

O Corinthians teve que buscar inspiração nas categorias de base para conter sua queda de desempenho na temporada passada. Nessa busca, uma verdadeira joia foi encontrada: Gabriel Moscardo.

O meio-campista teve uma ascensão meteórica no clube de sua cidade natal, indo da base para o time titular em apenas cinco anos. Esse talento, agora, faz parte de uma nova geração brasileira de aspirantes a craques, ao lado de nomes como Endrick, visto como o futuro astro do Real Madrid, Andrey Santos, vinculado ao Chelsea, e Vitor Roque, do Barcelona.

Assim como seus compatriotas, Moscardo chamou inevitavelmente a atenção de grandes clubes europeus, como Arsenal, Barcelona e Chelsea, todos demonstrando interesse em adquiri-lo o mais rápido possível. No desfecho, o Paris Saint-Germain foi quem assegurou seus serviços, desembolsando uma taxa inicial de 20 milhões de euros. Mas o que exatamente podemos esperar de Moscardo na capital francesa?

