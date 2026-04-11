Como funciona a nova tecnologia de arbitragem que a CBF vai usar no Brasileirão?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a implementação de novas tecnologias de arbitragem no Campeonato Brasileiro a partir da 11ª rodada, que começa neste sábado (11). A principal novidade é o chamado "Anúncio Público", recurso que permitirá ao árbitro comunicar suas decisões diretamente ao público no estádio e também nas transmissões.
A medida será adotada de forma gradual, inicialmente em dois jogos por rodada, com a expectativa de expansão para todas as partidas ao longo da competição.