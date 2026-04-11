Como funciona a nova tecnologia de arbitragem que a CBF vai usar no Brasileirão?

Com o novo sistema, o árbitro passa a utilizar um microfone para explicar, em tempo real, as decisões tomadas em campo, especialmente em lances que envolvem o árbitro de vídeo (VAR).

Isso inclui as revisões de jogadas, as checagens em andamento e as decisões finais após análise do VAR.

Na prática, o público poderá ouvir diretamente do árbitro o que foi analisado e qual foi a interpretação da arbitragem, reduzindo dúvidas e aumentando a transparência durante a partida.

Segundo o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, a mudança representa um avanço na comunicação com os torcedores: "O benefício principal é o esclarecimento público. Este é o momento em que o árbitro pode se comunicar com todos os envolvidos no jogo, de forma clara".