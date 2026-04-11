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Gabriel Marin

Como funciona a nova tecnologia de arbitragem que a CBF vai usar no Brasileirão?

Brasileirão

Sistema de "Anúncio Público" permitirá que árbitros expliquem decisões ao vivo para torcedores e telespectadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a implementação de novas tecnologias de arbitragem no Campeonato Brasileiro a partir da 11ª rodada, que começa neste sábado (11). A principal novidade é o chamado "Anúncio Público", recurso que permitirá ao árbitro comunicar suas decisões diretamente ao público no estádio e também nas transmissões.

A medida será adotada de forma gradual, inicialmente em dois jogos por rodada, com a expectativa de expansão para todas as partidas ao longo da competição.

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  • FBL-BRA-VASCO-FLUMINENSEAFP

    Como funciona o "Anúncio Público"

    Com o novo sistema, o árbitro passa a utilizar um microfone para explicar, em tempo real, as decisões tomadas em campo, especialmente em lances que envolvem o árbitro de vídeo (VAR).

    Isso inclui as revisões de jogadas, as checagens em andamento e as decisões finais após análise do VAR.

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    Na prática, o público poderá ouvir diretamente do árbitro o que foi analisado e qual foi a interpretação da arbitragem, reduzindo dúvidas e aumentando a transparência durante a partida.

    Segundo o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, a mudança representa um avanço na comunicação com os torcedores: "O benefício principal é o esclarecimento público. Este é o momento em que o árbitro pode se comunicar com todos os envolvidos no jogo, de forma clara".

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  • Corinthians v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Estreia em clássicos importantes

    A tecnologia será utilizada pela primeira vez em dois dos principais clássicos desta rodada, ambos no domingo:

    - Fluminense x Flamengo, no Maracanã

    - Corinthians x Palmeiras, na Neo Química Arena

    A escolha por jogos de grande visibilidade faz parte da estratégia de testes operacionais da CBF.

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mais transparência também no VAR

    Outra novidade importante envolve o uso do VAR. A partir desta rodada, o resultado das checagens do árbitro de vídeo será exibido ao público, tanto nos telões dos estádios quanto nas transmissões televisivas.

    A medida segue padrões internacionais e busca tornar o processo de revisão mais claro para torcedores, jogadores e comissões técnicas.

  • Corinthians v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Objetivo é aproximar o público da arbitragem

    De acordo com o diretor de arbitragem da CBF, Netto Góes, as mudanças fazem parte de um movimento de modernização e alinhamento com práticas adotadas em outras ligas ao redor do mundo.

    "A CBF, mais uma vez, se adequa às diretrizes e protocolos internacionais, buscando mais fluidez e transparência".

    A expectativa é que as novidades ajudem a reduzir questionamentos sobre decisões de arbitragem, aumentando a confiança no sistema e aproximando o torcedor do que acontece dentro de campo.

    Apesar da novidade, a CBF reforça que o uso da tecnologia ainda está em fase de testes. A implementação ocorrerá de forma progressiva até alcançar todos os jogos de cada rodada do Brasileirão.