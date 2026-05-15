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Flamengo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Flamengo pode transformar queda na Copa do Brasil em trunfo para a temporada, como aconteceu em 2025

Flamengo
Análises
Especiais e Opinião
L. Jardim

Mesmo com o impacto da eliminação diante do Vitória, Rubro-Negro segue forte no Brasileirão e na Libertadores e tenta repetir roteiro que terminou com títulos históricos no ano passado

A derrota do Flamengo para o Vitória por 2 a 0, no Barradão, pela Copa do Brasil de 2026, marcou uma das maiores decepções do clube na temporada. Favorito ao título após o sucesso histórico de 2025, quando conquistou Brasileirão e Libertadores, o time carioca caiu de forma precoce mesmo chegando ao jogo de volta com a vantagem de 2 a 1 construída no Maracanã. Em Salvador, porém, a equipe desperdiçou oportunidades e viu o sonho da inédita tríplice coroa acabar antes do esperado.

Uma eliminação nunca é bem recebida em um clube do tamanho do Flamengo, ainda mais após as declarações recentes do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Antes do confronto, o dirigente afirmou que “queria tudo... Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil” e reforçou que o plano da diretoria é transformar o Flamengo em “uma hegemonia do esporte”. A declaração, como se pode ver agora, não envelheceu bem.

O baque da eliminação, porém, não altera o fato de que o Flamengo continua forte nas demais competições da temporada. E o cenário lembra diretamente o de 2025, quando o clube caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG e, a partir dali, concentrou forças nas outras disputas, terminando o ano com uma campanha histórica que culminou nos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

A pergunta que fica é: seria possível repetir este mesmo roteiro?

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  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    O retrospecto do Flamengo em 2025 após a eliminação na Copa do Brasil

    A queda nos pênaltis para o Atlético-MG, nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2025, acabou funcionando como um ponto de virada para o Flamengo na temporada. Após a eliminação, a equipe comandada por Filipe Luís emplacou uma sequência de 11 jogos de invencibilidade, acumulando vitórias fundamentais no Brasileirão — incluindo o triunfo por 3 a 2 contra o Palmeiras, que desequilibrou na briga pelo título — e na Libertadores.

    De julho de 2025, mês em que aconteceu a eliminação, a dezembro, o Flamengo ganhou 20 jogos e perdeu apenas cinco. Isso deixa claro a arrancada avassaladora da equipe rubro-negra após a eliminação na Copa do Brasil, que conseguiu transformar a frustração da queda em combustível para conquistar dois dos títulos mais importantes do calendário ao final da temporada.


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  • Flamengo v Medellin - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Muitas finalizações, mas pouca eficiência

    A eliminação para o Vitória escancarou dois problemas claros do Flamengo atual: a pouca criatividade ofensiva em alguns momentos e a falta de eficiência nas conclusões. A equipe sentiu a ausência de Arrascaeta na criação das jogadas e teve que apelar para os cruzamentos, que totalizaram 34 contra o Vitória. Além disso, o volume de finalizações também foi muito alto, com 26 chutes a gol, mas apenas sete no alvo.

    A pouca eficiência aplica-se aos dois últimos jogos do clube, retrospecto em que o Flamengo acumulou 46 finalizações e marcou somente um gol — no 1 a 0 sobre o Grêmio pelo Brasileirão, antes da derrota em Salvador.

    Após a partida, Leonardo Jardim reconheceu o problema e apontou o aspecto emocional como fator importante para a baixa eficácia ofensiva:

    “Melhorar a eficácia é o gesto técnico. Treinamos finalização, mas tem a ver com a confiança do jogador. Hoje foi um jogo que tivemos um domínio de posse, 26 finalizações e não concretizamos. Não por falta de atitude e empenho.”

    O treinador português também destacou que a atuação não pode ser tratada como um vexame, embora tenha fugido completamente do planejamento do clube:

    “Tentamos até o fim, colocamos jogadores mais ofensivos, preenchemos a área, criamos situações, mas erramos ao finalizar. Não é vexame, mas é inesperado. O Flamengo contra qualquer adversário é sempre favorito.”

    E ele tem razão, afinal, um clube que fala abertamente em criar uma “hegemonia” e conquistar “tudo” na temporada não pode falhar tanto na hora de balançar as redes.

  • Flamengo v Medellin - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Flamengo bem encaminhado para o restante da temporada

    Por outro lado, a eliminação abre um cenário que pode beneficiar o Flamengo ao longo da temporada. Sem a Copa do Brasil no calendário, a equipe ganha mais espaço para concentrar forças no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, justamente as duas competições mais importantes do ano.

    No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda colocação, atrás do Palmeiras mas com um jogo a menos. O time possui o melhor ataque da competição, com 27 gols marcados, além de dividir com o rival paulista a melhor média defensiva, com apenas 12 gols sofridos. Já na Libertadores, lidera o Grupo A com duas vitórias e dois empates em quatro jogos, podendo garantir a classificação já na próxima rodada em caso de triunfo.

    Uma boa campanha em ambas as competições já está encaminhada, basta saber se a eliminação para a Copa do Brasil alimentará a ânsia por sucesso da equipe na temporada — como aconteceu com o time de Felipe Luís em 2025 — ou servirá como o início do fim para Jardim.


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