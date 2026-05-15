Flamengo pode transformar queda na Copa do Brasil em trunfo para a temporada, como aconteceu em 2025

A derrota do Flamengo para o Vitória por 2 a 0, no Barradão, pela Copa do Brasil de 2026, marcou uma das maiores decepções do clube na temporada. Favorito ao título após o sucesso histórico de 2025, quando conquistou Brasileirão e Libertadores, o time carioca caiu de forma precoce mesmo chegando ao jogo de volta com a vantagem de 2 a 1 construída no Maracanã. Em Salvador, porém, a equipe desperdiçou oportunidades e viu o sonho da inédita tríplice coroa acabar antes do esperado.

Uma eliminação nunca é bem recebida em um clube do tamanho do Flamengo, ainda mais após as declarações recentes do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Antes do confronto, o dirigente afirmou que “queria tudo... Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil” e reforçou que o plano da diretoria é transformar o Flamengo em “uma hegemonia do esporte”. A declaração, como se pode ver agora, não envelheceu bem.

O baque da eliminação, porém, não altera o fato de que o Flamengo continua forte nas demais competições da temporada. E o cenário lembra diretamente o de 2025, quando o clube caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG e, a partir dali, concentrou forças nas outras disputas, terminando o ano com uma campanha histórica que culminou nos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

A pergunta que fica é: seria possível repetir este mesmo roteiro?