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Fluminense v Flamengo - Campeonato Carioca 2026 FinalGetty Images Sport
Gabriel Marin

Por que o Fla-Flu foi adiado para domingo?

Fluminense x Flamengo
Fluminense
Flamengo
Brasileirão

Clássico entre Fluminense e Flamengo muda de data após problemas logísticos no retorno rubro-negro da Libertadores

O clássico entre Flamengo e Fluminense, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi oficialmente adiado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Inicialmente marcado para sábado, às 18h30 (de Brasília), o duelo no Maracanã passou para domingo, às 18h.

A decisão foi tomada após solicitação dos dois clubes, conforme comunicado da entidade. Segundo a CBF, a alteração ocorreu em função de problemas logísticos enfrentados pelo Flamengo no retorno ao Brasil após compromisso pela Libertadores.

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  • Cusco FC v Flamengo - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Atraso no voo foi fator decisivo

    O principal motivo para o adiamento foi o atraso significativo na viagem do Flamengo, que jogou em Cusco, no Peru, na noite de quarta-feira (8), pela estreia na competição continental.

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    A delegação rubro-negra não conseguiu retornar ao Brasil logo após a partida, como previsto. O elenco precisou permanecer em Cusco, seguiu para Arequipa na manhã seguinte e enfrentou novos atrasos até finalmente chegar ao Rio de Janeiro apenas na noite de quinta-feira.

    De acordo com o clube, o atraso total no deslocamento se aproximou de 12 horas, impactando diretamente o planejamento e o tempo de recuperação dos jogadores.

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  • Fluminense v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Fluminense concordou com a alteração

    Mandante da partida, o Fluminense foi consultado sobre a mudança e aceitou o adiamento. O clube considerou fatores como o desgaste da viagem recente pela Libertadores e o planejamento da sequência de jogos.

    A delegação tricolor também havia atuado fora de casa, em Caracas, e retornou ao Rio na quarta-feira (8) pela manhã. Com a mudança do clássico para domingo (12), o time ganhou um dia extra de preparação antes do confronto e também visando o próximo compromisso continental.

    Na próxima quarta-feira (15), o Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, também no Maracanã.

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    Impacto no calendário e preparação

    Com a nova data, tanto Flamengo quanto Fluminense passam a ter mais tempo de descanso e treino antes do clássico, considerado um dos mais importantes do futebol brasileiro.

    A alteração também ajuda a equilibrar o calendário das equipes, que disputam simultaneamente o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil, reduzindo o risco de desgaste físico em um momento inicial da temporada.

    Apesar da mudança de data e horário, o palco do confronto segue o mesmo: o Maracanã. A expectativa é de casa cheia para mais um capítulo do tradicional Fla-Flu, agora disputado no domingo à noite.

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