Por que o Fla-Flu foi adiado para domingo?

O principal motivo para o adiamento foi o atraso significativo na viagem do Flamengo, que jogou em Cusco, no Peru, na noite de quarta-feira (8), pela estreia na competição continental.

A delegação rubro-negra não conseguiu retornar ao Brasil logo após a partida, como previsto. O elenco precisou permanecer em Cusco, seguiu para Arequipa na manhã seguinte e enfrentou novos atrasos até finalmente chegar ao Rio de Janeiro apenas na noite de quinta-feira.

De acordo com o clube, o atraso total no deslocamento se aproximou de 12 horas, impactando diretamente o planejamento e o tempo de recuperação dos jogadores.