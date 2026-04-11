Por que o Fla-Flu foi adiado para domingo?

O clássico entre Flamengo e Fluminense, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi oficialmente adiado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Inicialmente marcado para sábado, às 18h30 (de Brasília), o duelo no Maracanã passou para domingo, às 18h.
A decisão foi tomada após solicitação dos dois clubes, conforme comunicado da entidade. Segundo a CBF, a alteração ocorreu em função de problemas logísticos enfrentados pelo Flamengo no retorno ao Brasil após compromisso pela Libertadores.