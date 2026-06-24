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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Fifa recorre a DJs para silenciar protestos durante pausas para hidratação na Copa do Mundo

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Estratégia nos estádios busca abafar vaias de torcedores às interrupções obrigatórias; entidade defende medida por razões esportivas e de igualdade entre as equipes

As pausas para hidratação da Copa do Mundo ganharam um novo personagem: os DJs dos estádios.

Diante das crescentes vaias de torcedores às interrupções obrigatórias durante as partidas, organizadores passaram a recorrer a músicas populares para transformar protestos em coros coletivos nas arquibancadas.

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  • "Jogada tática" para mudar o ambiente

    A estratégia tem funcionado como uma resposta ao crescente incômodo dos torcedores com as pausas, que ocorrem na metade de cada tempo e acrescentam cerca de três minutos ao cronômetro. Assim que as vaias começam, os DJs rapidamente acionam músicas conhecidas, incentivando o público a cantar e reduzindo o espaço para manifestações de descontentamento.

    As interrupções para hidratação se tornaram um dos temas mais debatidos desta Copa do Mundo. Embora sejam justificadas pelas altas temperaturas registradas em diversas cidades-sede, as pausas também têm ocorrido em estádios climatizados ou em partidas disputadas sob condições mais amenas.

    A medida gerou críticas de torcedores, jogadores e treinadores, que enxergam uma aproximação do futebol com o formato dos esportes americanos. Para muitos, as interrupções acabam fragmentando o ritmo natural das partidas e ampliando a sensação de que os dois tempos estão sendo divididos em períodos menores.

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  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Infantino defende medida

    Presidente da Fifa, Gianni Infantino rejeitou as críticas e afirmou que as pausas são necessárias para preservar o desempenho físico dos atletas ao longo de uma competição extensa.

    "O principal motivo é o calor, mas também precisamos entender que, em uma competição como a Copa do Mundo, disputada ao longo de 39 dias, com as equipes podendo jogar oito partidas nesses 39 dias, ter um momento para descansar é extremamente importante", afirmou.

    Infantino também negou que as interrupções tenham sido criadas para aumentar receitas comerciais, apesar de abrirem uma nova janela para publicidade durante as transmissões.

    "Não há receita adicional para a Fifa, pois todos os acordos comerciais foram assinados bem antes. Então, isso não é uma questão financeira para nós. Para nós, é puramente uma questão esportiva", declarou.

  • Igualdade para todas as equipes

    Outro argumento apresentado pela entidade é a busca por condições iguais para todos os participantes. Segundo Infantino, limitar as pausas apenas a partidas disputadas sob calor extremo criaria vantagens circunstanciais para algumas equipes.

    "É muito difícil aceitar que um técnico possa ter a oportunidade de influenciar uma partida fazendo ajustes simplesmente porque está mais quente, enquanto em outra partida, na qual a temperatura está um pouco mais baixa, o mesmo técnico não tenha a mesma oportunidade. Queremos garantir condições iguais para todos, e é por isso que essas pausas são implementadas em todas as partidas", completou.

    Enquanto a discussão segue dividindo opiniões, os DJs continuam desempenhando um papel inesperado no Mundial: transformar protestos em karaokês improvisados e impedir que as vaias dominem o ambiente dos estádios.