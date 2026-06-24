Fifa recorre a DJs para silenciar protestos durante pausas para hidratação na Copa do Mundo

Presidente da Fifa, Gianni Infantino rejeitou as críticas e afirmou que as pausas são necessárias para preservar o desempenho físico dos atletas ao longo de uma competição extensa.
"O principal motivo é o calor, mas também precisamos entender que, em uma competição como a Copa do Mundo, disputada ao longo de 39 dias, com as equipes podendo jogar oito partidas nesses 39 dias, ter um momento para descansar é extremamente importante", afirmou.
Infantino também negou que as interrupções tenham sido criadas para aumentar receitas comerciais, apesar de abrirem uma nova janela para publicidade durante as transmissões.
"Não há receita adicional para a Fifa, pois todos os acordos comerciais foram assinados bem antes. Então, isso não é uma questão financeira para nós. Para nós, é puramente uma questão esportiva", declarou.