Fifa recorre a DJs para silenciar protestos durante pausas para hidratação na Copa do Mundo

A estratégia tem funcionado como uma resposta ao crescente incômodo dos torcedores com as pausas, que ocorrem na metade de cada tempo e acrescentam cerca de três minutos ao cronômetro. Assim que as vaias começam, os DJs rapidamente acionam músicas conhecidas, incentivando o público a cantar e reduzindo o espaço para manifestações de descontentamento.

As interrupções para hidratação se tornaram um dos temas mais debatidos desta Copa do Mundo. Embora sejam justificadas pelas altas temperaturas registradas em diversas cidades-sede, as pausas também têm ocorrido em estádios climatizados ou em partidas disputadas sob condições mais amenas.

A medida gerou críticas de torcedores, jogadores e treinadores, que enxergam uma aproximação do futebol com o formato dos esportes americanos. Para muitos, as interrupções acabam fragmentando o ritmo natural das partidas e ampliando a sensação de que os dois tempos estão sendo divididos em períodos menores.